Какого размера груди хватит для полного счастья

Пластические хирурги решили выяснить, какой размер груди делает женщин счастливыми. Для этой цели эксперты провели масштабный опрос.



В ходе исследования специалисты опросили около 900 респонденток. Девушки рассказали, насколько довольны своим бюстом и как его размер отражается на их повседневной жизни, передает The Sun.

Почти 40% обладательниц груди третьего размера ответили, что в полной мере удовлетворены своими фигурой и жизнью. Чуть меньше женщин оказались рады четвертому размеру – 34%. Пятый размер оказался по душе 29% опрошенных. Меньше всего счастливых женщин оказалось среди обладательниц бюста второго размера – их было всего 27%.

Также респондентки рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться из-за своих параметров. "Из-за большой груди меня сразу считают глупой", – пожаловалась одна из них.

Кроме того, нашлось немало желающих увеличить бюст. "Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее", – призналась другая девушка.

При этом когда речь зашла о пластической хирургии, многие респондентки с ходу изменили мнение. Лишь 18% опрошенных женщин утвердительно ответили на вопрос, хотели ли бы они сделать операцию по увеличению или уменьшению груди.