Стильный маникюр на весну-2024: разбираемся в новом тренде с эффектом блеска для губ

Уследить за всеми трендами из мира "ноготочков" – задача со звездочкой. Рассказываем, что такое маникюр с эффектом блеска для губ. На сегодняшний день о новом тренде на ногти с эффектом блеска для губ пишут многие западные издания.