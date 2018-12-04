Новый год – 2019: что должно быть на праздничном столе
Первое и самое главное правило предстоящего торжества: на столе ни в коем случае не должно быть блюд из свинины. Это мясо не стоит есть с 30 декабря 2018 года до 2 января 2019.
Разумеется, не должно оказаться в меню и всевозможных колбас, ветчины, сала и прочих подобных продуктов. Но переживать о том, что вы останетесь голодными, не нужно: к праздничному столу на Новый год – 2019 можно приготовить разнообразные вкусные блюда из мяса птицы, говядины, баранины и рыбы.
Задабривать Желтую Свинью рекомендуется орехами, фруктами, овощами и различными сладостями. В украшение дома обязательно нужно добавить желуди, сообщает Most.tv.
Символичным цветом Нового года – 2019 будет желтый. Астрологи не советуют прибираться в доме 31 декабря или 1 января. Также в эти дни не рекомендуется выносить из дома мусор, чтобы избежать в будущем году финансовых неприятностей.
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