Новый год – 2019: что должно быть на праздничном столе

Астрологи дали советы по меню для празднования наступающего года Желтой Свиньи. В ночь на Новый год – 2019 они рекомендуют предаться безделью и хорошенько повеселиться.

Первое и самое главное правило предстоящего торжества: на столе ни в коем случае не должно быть блюд из свинины. Это мясо не стоит есть с 30 декабря 2018 года до 2 января 2019.

Разумеется, не должно оказаться в меню и всевозможных колбас, ветчины, сала и прочих подобных продуктов. Но переживать о том, что вы останетесь голодными, не нужно: к праздничному столу на Новый год – 2019 можно приготовить разнообразные вкусные блюда из мяса птицы, говядины, баранины и рыбы.

Задабривать Желтую Свинью рекомендуется орехами, фруктами, овощами и различными сладостями. В украшение дома обязательно нужно добавить желуди, сообщает Most.tv.

Символичным цветом Нового года – 2019 будет желтый. Астрологи не советуют прибираться в доме 31 декабря или 1 января. Также в эти дни не рекомендуется выносить из дома мусор, чтобы избежать в будущем году финансовых неприятностей.