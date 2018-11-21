Россиян научили выбирать красную икру

В преддверии Нового года специалисты начали проверку главного деликатеса праздничного застолья – красной икры. Эксперты дали несколько советов по поводу выбора продукта.
Во-первых, нужно выбирать товар с маркировкой ГОСТ. Также нужно обратить внимание на цифры, которые должны быть не вдавленными, а выпуклыми на упаковке. Если при переворачивании стеклянной банки видно, что продукт "пополз" по стенкам, значит, икра не совсем качественная, передает телеканал "360".
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