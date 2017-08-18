Преданная мужем Макрон оправдалась за скандал с зарплатами
В Елисейском дворце готовят специальное заявление. Пресс-служба президента Франции уточнит, какими средствами будет управлять первая леди. Брижит Макрон подтвердила информацию о хартии прозрачности и подчеркнула, что хочет все прояснить.
"Как и мои предшественницы, я буду исполнять общественную роль. Однако теперь французы будут знать, какие средства переданы в мое распоряжение", – цитирует ее Le Figaro.
Также Макрон рассказала об опыте проведения президентской кампании. По ее словам, они с мужем никогда не думали, что избрание окажется разыграно уже в первом туре выборов.
Поделилась первая леди и своим видением их личной жизни: "Когда я читаю что-то о нашей паре, у меня всегда такое впечатление, будто читаю историю о ком-то другом. А ведь наша история такая простая..."
LIVE | Cérémonie d’honneurs militaires et visite des Invalides avec @POTUS. https://t.co/ePtFZenD2b pic.twitter.com/bb7cdNMjC3— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 13 июля 2017 г.
Единственным "недостатком" французского лидера Брижит назвала его молодость. "Естественно, за завтраком мне не скрыть морщин, а ему – свежести, но с этим ничего не поделать. Если бы я не сделала такой выбор, прошла бы мимо своей жизни", – призналась она.
Напомним, что в ходе президентской кампании Эммануэль Макрон упомянул о статусе первой леди, из-за чего впоследствии начались серьезные дебаты. Кроме того, лидера Пятой республики обвинили в том, что Брижит, фиктивно являвшаяся его помощницей, получала огромную зарплату.
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