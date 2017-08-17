Российские старушки облюбовали Макрона

Преподавательницы французского языка из России признаются в любви президенту Франции Эммануэлю Макрону. Признания приурочены к ста дням правления французского лидера.

Российские учительницы, дающие уроки французского, поголовно признаются в любви по-французски к президенту Эммануэлю Макрону. Некоторые даже откровенно говорят, что хотят за него замуж.



Россиянки всячески воспевают положительные качества французского лидера: он, по мнению учительниц, и красив, и элегантен, и умен, и обворожителен. Кроме того, талантлив.

"После Алена Делона Вы второй мужчина, которому российские женщины отдали бы свои сердца", – говорит в своем обращении Юлия Михайловна. "Эммануэль, Вы очень симпатичный. Все женщины России под впечатлением от Вас", – польстила Макрону Олеся Михайловна. "Позвольте называть Вас просто Эммануэль. Вы так обворожительны, умны, талантливы. Я бы даже сказала, Вы очень красивы", – добавила Гертруда Николаевна. "Мы, русские женщины, Вас обожаем, мы восхищаемся Вами", – призналась Наталия Юрьевна. "Мы с удовольствием Вас примем. Круассаны всегда горячие", – без заявила Екатерина Александровна.

Как известно, супругов Макрон разделяет разница в возрасте в 24 года. По этому поводу даже были нешуточные дискуссии, которые, впрочем, никак не повлияли на президентскую пару. В спорах отметилась даже дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова. Она считает, что при настоящей любви "цифры в паспорте" не имеют значения.

"Нет ничего примитивнее, чем судить об отношениях двух людей исходя из их возраста", – заявила Лиза Пескова, подчеркнув, что такой подход абсурден. Она подчеркнула, что главным в любви является самоощущение людей, их духовная близость и схожесть интересов. "И только в таких отношениях секс становится не просто актом, а именно занятием любовью между двумя родственными душами".