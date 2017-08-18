Пожилая жена рассказала об очень спокойных ночах с Макроном

Супруга французского президента Брижит Макрон рассказала о ночах с Эммануэлем. По ее словам, в постели с ним она чувствует себя очень спокойно.

О том, как проходят совместные ночи президентской четы, у Брижит Макрон поинтересовался сотрудник журнала Elle. "Говорят, что вы и ваш муж не очень любите проводить ночи раздельно. Это правда?" – спросил корреспондент.

"Не очень любим!" – ответила первая леди Франции. По ее словам, ночью ее успокаивает присутствие рядом супруга. "Не могу говорить за него, но мне кажется, что и у него так. Это было всегда", – пояснила она.

Вместе с тем Брижит рассказала, что до знакомства с Макроном была "ужасно тревожной". "После того, как я узнала Эммануэля, я изменилась. Я не могу это объяснить", – призналась бывшая учительница президента страны.

Между тем Брижит заявила, что не чувствует себя первой леди страны, так как ей не нравится французский перевод этого словосочетания. "Когда я его слышу, я каждый раз хочу посмотреть позади себя – о ком же говорят? Я не чувствую себя ни первой, ни последней, ни дамой. Я – Брижит Макрон", – подчеркнула она.

"Брижит Макрон заявила, что не чувствует себя "ни первой, ни дамой"



Вот я по утрам тоже Брижит Макрон — Natasha (@natkondrashova) 18 августа 2017 г.

Ранее супруга французского президента выступила с официальным заявлением в Елисейском дворце. Брижит сказала, что ее позиция в обществе будет "определена не законом, а хартией прозрачности". "Как и мои предшественницы, я буду исполнять общественную роль. Однако теперь французы будут знать, какие средства переданы в мое распоряжение", – рассказала она.