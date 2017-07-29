Названы самые опасные позиции для секса

В Международном журнале изучения импотенции было опубликовано исследование группы бразильских ученых по поводу самых опасных для мужчин позиций в сексе. Специалисты проанализировали показания 90 пострадавших.

Эксперты отмечают, что главная физиологическая опасность, которую таит в себе секс для мужчины – возможность заработать перелом полового члена. Это может произойти года трубки мужского органа, ответственны за эрекцию, деформируются при резком столкновении с каким-либо твердым предметом.

Несмотря на кажущуюся нереалистичность подобного сценария, мужчины по всему миру сталкиваются с этой опасностью. Так, только в Великобритании за 2016 год врачи зафиксировали 18 подобных случаев, передает The Sun. Чаще всего пациентами оказываются мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

Многие случаи переломов полового члена выглядят естественным развитием ситуации – когда мужчины пытаются удивить свою партнершу необычными приемами, такими как разбег перед сексом, прыжки, и другие не самые безопасные идеи. Но, как показало исследование, опасность грозит не только в этом случае.

Наибольшую опасность представляет собой такой секс, когда женщина занимает коленно-локтевую позицию. Большинство опрошенных пациентов нанесли ущерб своему достоинству именно таким образом.

На втором месте оказалась традиционная, мессионерская поза. На третьем месте расположилась позиция, для которой не нужен второй партнер – причиной перелома полового члена такие пациенты назвали "чрезмерную мастурбацию". На четвертом места расположилась позиция наездницы, когда женщина оказывается сверху.