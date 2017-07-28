Групповой секс обернулся трагедией для двух немок

Две жительницы Германии получили серьезные увечья, решившись на сексуальный эксперимент. Еще одним его участником стал мужчина, оставшийся после горячих "игрищ" невредимым.

После постельных утех немки были доставлены в больницу с множественными переломами и травмами. Свои увечья они получили после того, как впервые решились на секс втроем.

Виною всему стал несчастный случай, передает издание Express. Как рассказал прибывшим на вызов медикам третий участник оргии, ЧП произошло, когда кто-то предложил переместиться с кровати к подоконнику.

Во время интимных ласк одна из девушек потеряла равновесие и выпала из окна третьего этажа. В результате она сломала обе ноги. Ее подружка, испугавшись, бросилась к ней на помощь.

Однако и с ней произошло несчастье – она поскользнулась на лестнице, травмировав руку и свернув себе шею. В момент госпитализации обе жительницы Германии были обнажены.

Смотрим с мамой телек, а там шутейка про BDSM, с которой я начинаю угарать на всю хату.

Мама:

-Что такое бдсм?

-...

-...

-Не знаю — Не твой Семен (@Tea_affection) 23 июля 2017 г.

Как ранее писали Dni.Ru, в июне 2017 года во время интимной близости муж набросил жене на горло телефонный шнур и задушил. Мужчину обвинили в намеренном убийстве супруги, однако подозреваемый наставил, что не рассчитал силы во время БДСМ-игр. Медицинские эксперты подтвердили, что пара действительно практиковала подобные техники во время секса. Впрочем, суд все равно счел убийство умышленным и приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы.