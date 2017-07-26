Пять лучших сериалов о сексе

Летом нам, как никогда, хочется ярких переживаний и простых радостей, а все размышления о проблемах мира можно оставить до осени. Именно поэтому мы предлагаем вам передохнуть от серьезных драм вроде "Карточного домика" или "Рассказа служанки" и посмотреть один из этих откровенных сериалов.

"Девушка по вызову" (2016)

Главная героиня фильма – загадочная студентка юридического факультета Кристин. Днем амбициозная красотка исправно ходит на лекции, а вечером развлекает мужчин в постели за деньги. В сериале, естественно, много сцен секса, но по-настоящему внимание зрителя приковывает личность Кристин, которая решает свои жизненные трудности с хладнокровным спокойствием и цинизмом.

"Мастера секса"

Действие этой многосерийной драмы происходит в 50-60-е годы XX века, когда сексуальная свобода только начала пропагандироваться в обществе. Именно поэтому людей так сильно начало интересовать то, что происходит в постели между мужчиной и женщиной. Главный герой сериала доктор Уильям Мастерс начинает научное исследование этой стороны человеческой жизни...

"Секс в большом городе"

Сериал телестудии HBO о бурной интимной жизни трех подружек из Нью-Йорка по праву считается настоящим киношедевром. Главная героиня фильма – писательница Керри Бредшоу ведет колонку в глянцевом журнале, параллельно пытаясь устроить личную жизнь. Меняя любовников, она и ее закадычные подруги постоянно попадают в разные комичные или трагичные ситуации, узнают много нового о себе и о жизни.

"Девочки"

Многосерийная лента "Девочки" была задумана как аналог "Секса в большом городе", но для поколения 25-летних. Главные героини картины, четыре подруги, также пытаются найти свое личное счастье и построить карьеру в Нью-Йорке.

Правда, в отличие от гламурного "Секса в большом городе", их жизнь представлена намного реалистичнее. Постельные сцены в сериале по-бытовому откровенны, а тела актрис показаны без прикрас.

"Тайный дневник девушки по вызову"

Главная героиня картины больше всего на свете обожает две вещи – деньги и секс. А чтобы удовлетворить эти потребности, ей приходится жить двумя совершенно разными жизнями. Одна часть красотки стремится быть хорошим, законопослушным человеком, а другая – готова по первому звонку выехать на вызов к клиенту, чтобы предаться плотским развлечениям.