Топ-5 удобных для секса машин

Эксперты составили рейтинг самых удобных для секса автомобилей. Первое место топа с уверенностью заняла Lada XRay.

Специалисты считают, что салон отечественного автомобиля достаточно велик для того, чтобы в нем можно было заниматься любовью с максимальным комфортом, передает iReactor. Не менее важна и привлекательная стоимость машины в 549 тысяч рублей – эксперты считают ее самым удобным транспортом для секса за разумные деньги. Еще одним преимуществом Lada XRay является высокий клиренс, благодаря чему никто не сможет увидеть уединившуюся пару.

Бизнес-седан Toyota Camry занял второе место в этом топе, так как при виде подобного роскошного автомобиля девушка не найдет повода для отказа. Однако за представительский внешний вид машины мужчине придется дорого заплатить – авто с пробегом стоит около 800 тысяч рублей.

Третью строчку этого рейтинга занимает Ford Focus. Эксперты подчеркнули, что консервативный интерьер автомобиля помогает влюбленным настроиться на нужный лад, так как внутри машины нет ничего лишнего. Экономным парам специалисты рекомендуют покупать подержанные автомобили – Ford Focus можно приобрести за 376 тысяч рублей.

Чтобы секс в машине был безопасным, пристегните даму ремнем — Илья Романов (@sencati) 8 июля 2017 г.

Четвертое место в топе занимает Toyota Corolla. Эту машину, бывшую в употреблении, можно купить за 394 тысячи рублей. По мнению экспертов, в ней парочки могут предаваться любви даже в самых людных местах. На пятой строчке рейтинга расположился Hyundai Solaris за 495 тысяч рублей – этот автомобиль регулярно используется для секса, однако его владельцы часто жалуются на дискомфорт, который они испытывают во время полового акта.

По мне так секс в машине это фу.

Жарко. Тесно. А меня ещё и овод в попу укусил.

Не для меня это — Светлана Савчук (@savsveta) 18 июня 2017 г.

Напомним, в июне 2017 года компания, исследующая независимые мнения автовладельцев, опубликовала ежегодный рейтинг надежности автомобилей. Первое место топа этого года заняли машины марки Kia, а аутсайдерами оказались Fiat, Jaguar и Volvo. Рейтинг составлялся по числу обнаруженных дефектов на сотню проданных авто.