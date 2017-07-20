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Пять правил секса на одну ночь

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
В разгар лета нас так и тянет на романтические, импульсивные поступки, и не важно где – на жарком курорте или в черте города. Ну а чтобы одноразовая интрижка с незнакомцем принесла вам только положительные эмоции, Dni.Ru решили разобраться в том, как правильно ее организовать.
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Два вида любовников старше 30 лет

Если вы жаждете сексуальных приключений, то это вовсе не значит, что для этой цели сойдет кто угодно. Выбирая партнера на одну ночь, убедитесь в том, что он действительно вызывает у вас самые развратные желания. Ну и если в процессе общения с незнакомцем, вдруг что-то идет не так (он отпускает унизительные шутки или стремится сэкономить на ужине), сразу же уходите. Секс на одну ночь должен быть веселым праздником, а не рутиной или пыткой.   

Меньше искренности, больше флирта

Общаясь с одноразовым любовником, помните о принципе "здесь и сейчас". Меньше рассказывайте что-либо о своей жизни – увлечениях, работе, семье, и больше – флиртуйте и шутите. Это позволит вам лучше переключиться от повседневных, рутинных проблем, и, возможно, открыть в своем "Я" новые грани. Например, если в обычной жизни вы слишком серьезны и не можете вести легкую, игривую беседу, то самое время – потренироваться. 

Забудьте о скромности

Как известно, постоянные отношения несколько снижают градус страсти в паре и часто даже мешают реализовать какие-то эротические фантазии. Нам часто кажется, что, раскрыв свои желания, партнер может к ним неправильно отнестись или подумать о нас что-то плохое. 

Зато одноразовый секс – это полная свобода и поле для творчества. Какая разница, что подумает человек, которого вы видите первый и последний раз в жизни? Правильно, никакой. Поэтому смело реализуйте с ним все то, о чем вы так долго мечтали. 

Помните о безопасности 

Никогда не лишним будет напомнить, что случайный секс особенно опасен в плане венерических заболеваний, а потому не забудьте в нужный момент проявить бдительность. Естественно, кавалеров, которые попытаются обойти этот пункт или будут клятвенно клясться в том, что здоровы как космонавты, отметайте сразу. 

Никаких планов и обещаний

К сожалению, женщинам очень сложно отказаться от привычки представлять каждого нового знакомого в качестве мужа и отца своих детей. Но такой подход к делу превратит одноразовую интрижку в мучительные страдания и вечные вопросы: "Почему он не позвонил?", "Понравилось ли ему со мной?" и так далее. Поэтому, после ночи любви мысленно поблагодарите партнера и...просто отпустите.     

Автор: Рудольф Великолепный20 июля 2017, 16:54

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