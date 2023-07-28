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Пятница 28 июля

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"Как звезды": суперпремьера в кино с Агатой Муцениеце

"Как звезды": суперпремьера в кино с Агатой Муцениеце
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В фильме снимались также Наталья Земцова, Надежда Иванова, Юлия Снигирь, Гела Месхи.

Любимица российской публики, популярная актриса Агата Муцениеце дебютирует в новом фильме. Премьера с ее участием состоится совсем скоро, в середине августа. На экраны страны выходит комедия "Как звезды".

Для режиссера Марии Лойтер картина станет первой работой в полном метре. Трогательный и в то же время ироничный фильм расскажет о творческом пути, переживаниях, дружбе и разочарованиях начинающей артистки озвучки по имени Соня.

По данным портала "Вести Подмосковья", зрители с 17 августа смогут насладиться игрой таких звезд, как Наталья Земцова, Надежда Иванова, Юлия Снигирь, Гела Месхи и, конечно, Агата Муцениеце. Актриса, к слову, продолжает яркую творческую карьеру, даже несмотря на трудности в личной жизни.

Напомним, после развода с коллегой по цеху Павлом Прилучным звезда самостоятельно воспитывает их общих детей. После девяти лет брака актер завел новую семью и свободное время тратит на новых наследников.

После развода латвийская актриса оставили себе четырехкомнатную квартиру в Москве и на всякий случай выписала оттуда бывшего мужа. А недавно Агата Муцениеце вместе с детьми переехала в загородный дом.

Звезда рассказала поклонникам в социальных сетях, что внутренние работы еще не окончены. К примеру, в ванной актрисы нет штор, поэтому Агата Муцениеце принимает душ непосредственно перед окнами. Соседи при желании могут посмотреть стриптиз.

28 июля 2023, 19:03
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

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Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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