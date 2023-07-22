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Суббота 22 июля

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Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы

Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы
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Агата Муцениеце переехала в новый дом.

Популярный российский актер Павел Прилучный и его латвийская коллега Агата Муцениеце поженились в 2011 году и прожили в браке девять лет. Супруги успели обзавестись двумя детьми, однако они не спасли отношения, которые трещали по швам.

После развода Агата Муцениеце занялась воспитанием маленьких Тимофея и Мии, а Павел Прилучный ушел строить счастливую жизнь с Зепюр Брутян. Теперь у него новая супруга и дети. Кстати, при разводе латвийская звезда оставила себе не только наследников, но и столичную четырехкомнатную квартиру.

Более того, она обратилась в суд и выписала из дома бывшего мужа, чтобы его новые дети не смогли претендовать на доли в квартире. На самом деле Павел Прилучный и не жил в центре Москвы, вместе с Зепюр Брутян он поселился в загородной недвижимости.

Агата Муцениеце, к слову, тоже обзавелась новыми хоромами. Она уже перевезла семью в загородный особняк и даже отметила новоселье, подарив стейки на собственной лужайке. Подробностями актриса поделилась в социальных сетях.

Как оказалось, внутренние работы в доме все еще продолжаются. Например, в ванной комнате с панорамными окнами не установлены карнизы и не висят шторы. Поэтому ежедневный душ звезды сопровождается стриптизом для соседей, уточняет Пятый канал.

22 июля 2023, 04:02
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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