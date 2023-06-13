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Вторник 13 июня

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Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов

Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов
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В 1981 году фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" был удостоен "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и государственной премии СССР. Но до сих пор при его просмотре всплывают многочисленные киноляпы. "Дни.ру" собрали самые заметные.

В начале картины из окон домов доносится песня "Джамайка" в исполнении Робертино Лоретти. При этом на экране возникает надпись: "1958 год. Москва" Песня же эта вышла только в 1960-м, а в СССР пластинка с ней и вовсе появилась еще через два года. Такой вот привет из будущего!

А когда Катя и Людмила идут в сталинскую высоту к Тихомировым, у героини Ирины Муравьевой обувь меняет цвет – в здание она входит в белых босоножках, а к лифту идет уже в черных.

Когда Гоша сталкивается с хулиганами, он толкает молодого человека, у которого на голове надета шляпа, и она падает на асфальт. Хулиган встает, а шляпа опять на голове. Причем хулиган не надевал ее...

От кадра к кадру местоположение меняют обручальное кольцо на руке героя Олега Табакова, сумка Кати Тихомировой в электричке, ее платок во время пикника с Гошей. У мужа Антонины (Борис Сморчков) вдруг появилась татуировка на левой руке. Но самое забавное, что красно-черно-белый ковер, который висит дома у любовника, к концу фильма превращается в плед, которым очередной ухажер в лице Гоши укрывает Катю на пикнике.

Таким образом, любимый всеми фильм на деле оказался собранием комичных киноляпов. Которые, впрочем, не уменьшают нашу любовь к этой ленте уже более четырех десятков лет.

13 июня 2023, 16:00
Фото: Culture_RF / Twitter.com / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как после пластики менялась Вера Алентова

На момент окончания работы над фильмом "Москва слезам не верит" Алентовой было уже 37 лет.
Такой полюбили Алентову советские зрители.
Алентова всегда была эффектной дамой.
Каждое появление актрисы на сцене производит фурор.
Вера Алентова редко выходит в свет, но всегда приковывает к себе внимание.
В 2015 году Алентова сыграла в спектакле "Семейка Краузе" (реж. Надежда Аракчеева)
В 2011 году Вера Алентова вместе с супругом сыграла в спектакле "Любовь. Письма" (реж. Юлия Меньшова).
Такой зрители увидят актрису во время ее бенефиса в театре им. Пушкина

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