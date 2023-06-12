Запрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби"

Советскую кинокомедию "Любовь и голуби" вышедшую в 1985-м, посмотрело более 44 млн зрителей. И даже сегодня, спустя почти сорок лет, мы с удовольствием возвращаемся к ней. Но мало кто знает, что режиссер планировал картину двухсерийной.



Александр Михайлов долго не соглашался на роль "ходока" Василия Кузякина. И пробы проходили Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов. Но в итоге Михайлов попал в картину.

Он рассказал "Дни.ру", что материала было снято гораздо больше, чем увидели зрители. Ведь по воле всевластных редакторов "Госкино", многие эпизоды оказались вырезаны, а пленка с уже отснятым материалом – смыта. Именно поэтому восстановить все невозможно.



Кстати, самого Владимира Меньшова изначально до монтажа не допустили – он отказался удалить многие моменты. Комиссия же настоятельно рекомендовала очистить картину "от излишних бытовых подробностей, связанных с выпивкой". Не устроил цензоров и язык геров. "Выражения: "чё", "дура", "Риса-писа" портят впечатление от произведения", — заявили на "Мосфильме".

В итоге чиновники обвинили режиссера в аморальности и пропаганде алкоголизма, отстранив от работы и объявив выговор. Ленту отдали другому режиссеру, который пустил под нож почти всю роль Сергея Юрского – дяди Мити. Но оказалось, что фильм рассыпается, нет логики, и "Мосфильм", нехотя, вернул Меньшова. А он стал отбивать сцены от нападок и критики.

"Все помнят, например, что мой герой мечтал попасть в бар, а когда оказался на курорте, то пошел туда и стал по соломинке пить коктейль из бокала и курить дамскую сигарету, – рассказал Михайлов. – А в начале картины, в вырезанной сцене, он увидел у дочери журнал, на обложке которого была похожая сцена. Вот и стал мечтать".



"Сцена в баре на курорте тоже была заметно сокращена, – признается Михайлов. – Там было смешно, когда Василий поворачивается и видит тетю Шуру и дядю Митю, которые тоже сосут коктейль из трубочки. Он в недоумении поворачивает голову и видит в баре всю свою семью. А потом в квартире у героини Гурченко из под стола на нитке поднимался голубь и бил меня по щекам, а я плакал вместе с воющим щенком".

Вот еще одна сцена, которую не увидели зрители: Василий видит пастуха, который бежит, обгоняя стадо. На вопрос, куда тот так летит, он отвечает: "Пиво привезли, нужно быстро бежать, пока не раскупили".



Не вошла в итогую версию фильма и песня про кризис русской деревни "Возвращайтесь домой, мужики", которую написали Генадий Гладков и Эдуард Успенский – цензоры сочли ее аморальной.

Всего же после худсовета в "Госкино" было вырезано семь сцен, с которыми фильм должен был стать двухсерийным. Но цензура "зарезала" их, в том числе, из-за начавшейся антиалкогольной компании. Именно поэтому "Любовь и голуби" не посылали и на кинофестивали, полагая, что показаное там пьянство порочит образ советского человека.