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Понедельник 6 февраля

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7 лучших комедий для хорошего настроения с Джимом Керри

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Джим Керри заставит вас испытать массу положительных эмоций.

Иногда, чтобы отвлечься от грустных мыслей, достаточно закутаться в плед и провести этот зимний вечер окунувшись в мир ярких красок и шуток. Редакция Дни.ру собрала для вас подборку комедий с, пожалуй что, лучшим комедийным актером – Джимом Керри.

Начнем с картины "Маска" (1994) – бенефиса Джеймса Юджина Керри (Настоящее имя актера – Прим.ред.). Загадочную маску обнаруживает застенчивый Стенли Ипкис, и относит ее домой, а затем примеряет, даже не подозревая о том, что она изменит всю его жизнь. Главный герой столкнется с бандой злодеев, найдет настоящую любовь, а также спасет невиновных от жестокой расправы. Чудеса актерской игры, перевоплощений и танцев – все это ждет вас после включения фильма "Маска".

Следующий кандидат на полтора часа вашего времени – "Брюс Всемогущий" (2003). Пессимист Брюс Нолан не ценит ничего, что есть у него в жизни и постоянно жалуется: на работу, на собаку, упрекая Бога в том, что тот к нему совершенно несправедлив. Устав от постоянного нытья журналиста, Бог является перед ним, предлагая поменяться местами на неделю. Кому же помог Брюс, обретя всесильность? Узнаете, посмотрев фильм "Брюс Всемогущий". Ставим 10 Джимов Керри из 10 за печатающего Брюса Нолана – идеальную иллюстрацию того, как каждый из нас выглядит на работе.

Далее – "Аферисты Дик и Джейн" (2005) – комедия о том, как оставшийся у разбитого корыта офисный работник Дик Харпер не смог найти новую работу, а потому придумал заняться грабежом. Да не в одиночку, а со своей любимой супругой! Динамичная картина о том, что такое "в богатстве и бедности", а также о том, как важно иметь рядом человека, который поддержит тебя в любом начинании.

"Всегда говори "ДА" (2008) рассказывает о самом важном слове, которое ставит человека на светлый путь в этой непростой жизни. Старый знакомый случайно пригласил главного героя на собрание общества, где каждый его член должен соглашаться с любыми предложениями. Рискнув согласиться попробовать пожить также, главный герой обнаруживает, что жизнь его повернулась на 180 градусов! Словом, скажите "Да" приглашению на кофе, скажите "Да" курсам корейского языка, скажите "Да" жизни, но сначала – скажите "Да" этому фильму. Вы не пожалеете!

Фильм "Лжец, лжец" (1997) поведает нам о таланте адвоката Флетчера Рида: изобретательной искусной лжи, которая адресована каждому человеку из окружения главного героя. Уставший от постоянных выдумок и недомолвок сын главного героя загадывает желание: больше никакого вранья. С того момента рот Рида начинает говорить лишь правду, становясь его злейшим врагом. Чем обернулось желание малыша – узнаете, посмотрев "Лжец, лжец".

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1993), наверняка, каждый уже смотрел не раз. Но как устоять против несравненной игры Джима Керри и его фирменных гримас! Главный герой трудится детективом по поиску домашних животных и сможет в ходе картины столкнуться нос к носу с акулой, разгадать заговор, который уходит корнями в далекое прошлое и, разумеется, очаровать всех женщин. Прогнозируем смех со слезами на моменте с "рождением" маленького носорога.

И последний, но не качеству, "Тупой и еще тупее" (1994). Зрители называют его "шедевром всех комедий" и признаются, что не видели ничего "мощнее и идиотичнее". Герои картины – Ллойд и Гарри регулярно попадают впросак. Случилось это и в этот раз: парни увидели, как красотка забыла свой чемоданчик в аэропорту, после чего они бросились через всю страну, чтобы вернуть находку. А что было в чемоданчике и добрались ли они до цели – узнаете, посмотрев "Тупой и еще тупее".

"Я хотел быть великим актером, имя которого жило бы в веках. Я гордился бы собой", – сказал как-то Джим Керри про свое творчество.

6 февраля 2023, 08:00
Джим Керри. Фото: Christian Behring / Geisler-Fotopr / www.globallookpress.com
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