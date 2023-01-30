Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии

"Операция Ы", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница" и другие картины режиссера любят миллионы.

Леонид Иович Гайдай – патриарх советской комедии. Народный артист СССР не только снимал, но и писал сценарии, а также лично играл в картинах, ставших классикой отечественного кинематографа. Его фильмы любят и пересматривают миллионы граждан, а остроумные фразы киногероев автора уже давно стали крылатыми цитатами.

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Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года на Дальнем Востоке, в городе с символическим названием Свободный. Его картины даже в эпоху советской цензуры были напилены свободой, оптимизмом, добром и юмором. Работы мастера вселяли надежду в людей даже в самые трудные годы. К столетию режиссера вспоминаем его лучшие фильмы.

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Картина стала лидером кинопроката в 1965 году, ее посмотрели почти 70 миллионов зрителей. Фильм состоит из трех независимых новелл, их объединяет общий герой – находчивый студент Шурик, которого сыграл Народный артист РСФСР Александр Демьяненко

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Через два года на советские экраны вышли новые приключения с участие полюбившегося героя. Роли в картине исполнила целая плеяда выдающихся актеров, народных артистов СССР: Владимир Этуш, Фрунзик Мкртчян, Юрий Никулин. Главную героиню Нину сыграла Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Особенно Леонид Гайдай раскрыл тройку Трус, Балбес Бывалый.

"Бриллиантовая рука"

Главную роль в фильме Юрий Никулин получил без проб. Образ главного героя во многом базируется на актерских данных советской кинозвезды. Эксцентрическая комедия с невероятными сюжетными поворотами повествует о приключениях Семена Семеновича Горбункова, которого иностранные контрабандисты приняли за перевозчика бриллиантов Геннадия Козодоева.

"12 стульев"

Экранизация бессмертного сатирического романа Ильфа и Петрова стала лидером проката в 1971 году. Роль великого комбинатора Остапа Бендера в фильме исполнил Народный артист Грузинской ССР Арчил Гомиашвили. Версия с Евгением Мироновым вышла только через пять лет – ее снял Марк Захаров.

"Иван Васильевич меняет профессию"

Шурик вернулся на голубые экраны в 1973 году. Новая картина Леонида Гайдая вновь стала лидером проката. Фильм повествует об инженере, с помощью машины времени которого царь Иван Грозный оказался в Москве эпохи СССР, а управдом Иван Васильевич Бунша отправился в XVI век. Главные роли исполнили актеры Леонид Куравлев и Юрий Яковлев.