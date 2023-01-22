Певица Слава станет бабушкой Тесты За сколько готова продаться Пугачева Игры Сонник

Топ новостей недели

Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
Сгоревшую заживо Вику Боню хоронят на святой земле: Так она выглядит
Как семье снизить ставку по ипотеке?
партнеры
Воскресенье
22 января
Лента новостей
04:10
Грядет "светлое время": астролог объявила о наступлении благоприятного периода
02:33
Лесные развлечения медвежонка попали на камеру – видео
00:01
Филиппов день: что нельзя делать в праздник 22 января
22:28
"Значительно округлилась": в жизни раздутой Яны Рудковской пополнение
20:13
Врач перечислила страшные последствия недосыпа
17:59
Засохшая от одиночества Барановская мечтает об оплодотворении: Без кобеля скука смертная
17:39
Тест: отгадайте фильм с Чуриковой по цитате
17:14
"Вернулся в Россию, приполз на коленях": потасканный Панин раскрыл правду о приезде на Родину
16:58
Выглядит жутко: Отощавшая до скелета Варнава лишилась руки до локтя
16:26
Щурится от удовольствия: Бросивший семью Малахов прилюдно сунул руку в дырку упругой красотки
15:56
"Отключилась": тяжелая болезнь довела молодую жену Петросяна до последней черты
14:44
Что скрывала звезда? Темные тайны Раневской стали известны лишь спустя несколько десятилетий
14:16
Когда развод? Закутивший с девицами Агутин окончательно плюнул на укатившую за океан Варум
13:41
Аж глаза на лоб полезли: ублаженный Волочковой Джигурда заорал по-звериному
13:14
Умерла звезда фильма "Дело было в Пенькове" Майя Менглет
13:09
Пузо уже не скрыть: округлившаяся Ходченкова готовится рожать сына
12:37
Распухшая от голода Варлей отправилась на небеса: Душа была чиста
12:13
Бежавшая с позором Хаматова растоптала самое дорогое в своей жизни: Хочу побыстрее отказаться
10:59
"Ничего живого нет": провонявшего трупным запахом Якубовича решено ликвидировать
09:22
Какой вышла первая книга взрослой прозы от рэпера Рича
08:04
В декабре продажи жилья подскочили на 54%
06:05
Топ-10 столичных застройщиков в 2022 году
04:16
"20% служебных романов приводят к браку": почему возникает страсть на рабочем месте
02:12
Гороскоп по годам рождения "Мэнгэ": проверка совместимости с любимым человеком
00:02
Емельянов день: что можно и нельзя делать 21 января
22:00
"Не верится, что больше нет": объявлено об уходе 71-летней Аллегровой
21:45
"Лучший подарок": щедрая Ковальчук дала разгоряченным теткам обласкать своего муженька
21:20
"Огромного размера": жуткая опухоль разделила жизнь Айзы на до и после
21:00
На выходных москвичей ждет повышенное атмосферное давление
20:40
"Сложный союз": брак измученного Преснякова под угрозой
20:20
Синеющего Костомарова отключили от аппарата: Последняя стадия
20:00
Узнавшие о браке Гордона и Барановской россияне раскрыли рот от удивления: Другое лицо
19:40
Уже вторая: разбитая раком Заворотнюк появилась на процедурах
19:20
Лицо избитой экс-жены Смольянинова* покрылось желтыми пятнами
19:00
"Люблю": оттопырившая мощные телеса Бабкина довела себя пальцами до экстаза
18:40
Сумма космическая: за сколько опальная Пугачева готова продать душу
18:20
"Различные вещества": мрачный секрет опухшей Бузовой вылез наружу
18:00
"Воры!": умотавшую за бугор Подольскую обчистили средь бела дня
17:40
Бузова и Волочкова: что их связывает, кроме дня рождения
17:20
Не ужилась с мужьями, скрыла рождение сына, сбежала из России: как живет таинственная Дапкунайте
17:00
"Переживаю": отвергнутая Авербухом Арзамасова ждет тройню
16:40
На грани смерти: обессиленная Брежнева рухнула с лестницы вниз головой
16:20
"Как он смотрит на нее": бросивший жену Николаев пожирал глазами вывалившую грудь Королеву
16:00
Оголившая свои ягодки жена Петросяна взяла в рот прямо на улице: Смотрите
15:40
Билась в конвульсиях и не хотела умирать: изуродованную дочь Успенской отправили на тот свет
15:20
"Разрыв": после встреч Николаева с молоденькой Проскурякова ушла из дома
15:00
В центре Москвы при ремонте старого дома найдено бесценное сокровище
14:40
Умер после долгой и мучительной болезни: подробности похорон Костомарова
14:20
Как сэкономить на гостинице в Турции: лайфхак от путешественницы
14:00
Как выбрать картофель: 3 правила удачной покупки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы
"Филипп, я твой сын": уже взрослый тайный отпрыск заявился прямо на съемку к обалдевшему Киркорову
Оголившая свои ягодки жена Петросяна взяла в рот прямо на улице: Смотрите
"Ничего живого нет": провонявшего трупным запахом Якубовича решено ликвидировать
"Переживаю": отвергнутая Авербухом Арзамасова ждет тройню
"Как будто пьяная мама родила": уродство Ахеджаковой напугало Новикову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Грядет "светлое время": астролог объявила о наступлении благоприятного периода

Пора заняться самореализацией.
прочитано 200 раз

В минувшие выходные произошло важное событие: Солнце перешло в созвездие Козерога. Это период, по словам астролога Анны Русалкиной, является благоприятным для воплощения своих желаний. Правда, заниматься самореализацией необходимо неторопливо, обдумывая все как следует.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп по годам рождения "Мэнгэ": проверка совместимости с любимым человеком

А что с недвижимостью? Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год

Дело в том, что, согласно прогнозу астролога, необходимо дождаться того момента, когда Сатурн полностью перейдет из Козерога в Водолея, а Меркурий выйдет из ретроградности. Если говорить более конкретно, то все это случится не раньше 18 января 2023 года.

Русалкина предупредила: в период перехода Солнце считается слабым, и оно не способно дать всем нам необходимое количество сил для ежедневных рутинных дел, не говоря уже о каких-то более грандиозных планах. Также у астролога есть еще одно предсказание. 12 февраля, выполнив множество задач, можно почувствовать усталось или даже заболеть, поэтому в этот день лучше не браться за множество дел.

В "светлое время" важно помнить о постепенном реализации желаний, напоминает астролог Анна Русалкина. Мол, только так можно добиться удовлетворительного результата и успеха. Так что не спешите.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 22 января 2023, 04:10 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как стать богаче: астрологические советы

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ничего живого нет": провонявшего трупным запахом Якубовича решено ликвидировать

Стало известно о незавидной судьбе Леонида Якубовича
Шоу-бизнес

Что скрывала звезда? Темные тайны Раневской стали известны лишь спустя несколько десятилетий

Россияне узнают все секреты Фаины Раневской
Шоу-бизнес

Выглядит жутко: Отощавшая до скелета Варнава лишилась руки до локтя

Екатерина Варнава камнем рухнула вниз
Шоу-бизнес

Распухшая от голода Варлей отправилась на небеса: Душа была чиста

Наталья Варлей стала ближе к Богу

Гороскоп

Грядет "светлое время": астролог объявила о наступлении благоприятного периода
Гороскоп по годам рождения "Мэнгэ": проверка совместимости с любимым человеком
Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Здоровье

Врач перечислила страшные последствия недосыпа
Красота под угрозой: признаки опасной для здоровья косметики
"Вплоть до онкологии": почему изжога сводит людей в могилу
"Знаете, как уговаривали?": аферисты из частных клиник загнали пенсионерок в долговые ямы

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+