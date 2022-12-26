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А что с недвижимостью? Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год

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А что с недвижимостью? Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет 2023 год. Финансы, рынок недвижимости и бизнес – меняться будут все сферы.
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События 2022 года заставили россиян понервничать. Каждый день всплывали вопросы: а что с недвижимостью? Каким будет курс доллара? Чтобы подготовиться к 2023 году, люди обращаются за советами к экспертам различных областей. Так, в новом интервью с астрологом Тамарой Глоба ведущая авторского шоу Надежда Стрелец затронула тему финансов и вложений на рынке недвижимости в России.

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"Вкладываться можно понемногу в разные вещи. Любые", — дала прогноз астролог на 2023 год. По словам Тамары, важную роль будет играть недвижимость.

Эксперт считает, что инвестировать в рынок недвижимости России можно. Более того, Тамара советует делать это не на основе трущоб и "человейников", а обращаться к новым технологиям, новым формам жизни — они будут иметь вес. Только долгосрочные вложения с упором на будущее имеют шанс на развитие и успех.

Тамара Глоба заявила, что стоит обратить внимание не только на регионы России, но и на соседние государства. После окончания столкновений, в новых землях начнется активно развиваться и строительство, и сельское хозяйство. Эксперт говорит о возможной выгоде на этом рынке недвижимости.

"Скоро эту землю будут восстанавливать. Скоро она будет иметь силу, иметь вес, иметь возможности для развития. Вкладывать в этот регион не просто надо, а очень выгодно", — утверждает эксперт.

Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 26 декабря 2022, 09:00 Источник: YouTube канал "Надежда Стрелец" • Требует проверки

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