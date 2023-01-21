Гороскоп по годам рождения "Мэнгэ": проверка совместимости с любимым человеком

С давних времен у монгольских народов существует поверье, что каждый человек имеет родовую метку — мэнгэ. В зависимости от года рождения у него есть набор личностных признаков. Люди знающие создали гороскоп "Мэнгэ", по которому можно проверить совместимость с любимым человеком.
Родовых знаков не так уж и много — всего девять. Название каждого мэнгэ состоит из цифры и цвета:
- 9 красных,
- 8 белых,
- 7 красных,
- 6 белых,
- 5 желтых,
- 4 зеленых,
- 3 синих,
- 2 черных,
- 1 белое.
Свою метку и метку партнера легко узнать из таблицы, которую подготовили "Дни.ру".
Расшифровка гороскопа по годам рождения
Самые удачные сочетания
Абсолютная совместимость, партнеры идеально подходят друг другу: 1) муж с 9 красными мэнгэ + жена с 1 белым мэнгэ, 2) муж с 2 черными + жена с 6 белыми, 3) муж с 7 красными и жена с 8 белыми, 4) муж с 3 синими и жена с 4 зелеными.
Прекрасный вариант, но не совсем идеальный, когда мэнгэ у супругов сливаются следующим образом: 9+3; 1+4; 6+7; 2+8. Согласно прогнозу, все надежды на брак в основном оправдаются.
Третье место в рейтинге успешных пар по гороскопу занимают представители таких комбинаций: 9+4; 3+1; 7+2; 6+8. Если нашли себя — знайте, что брак по природе своей благополучный.
Среднее сочетание мэнгэ
Верх второсортных отношений, если мэнгэ у мужа и жены полностью совпадают по таким меткам: 9 красных, 8 белых, 7 красных, 6 белых. Гороскоп сулит супругам как минимум согласие и достаток.
Менее повезло партнерам, у которых метки сходятся как 4+4; 1+1; 3+3; 2+2. Однако в целом прогноз положительный — в семье не должно быть сильных негативных потрясений.
Низ среднего — это 9+8; 6+4; 7+1; 6+3. Гороскоп утверждает: с виду кажется, что такие союзы крепки, но в реальности партнеры далеки друг от друга.
Самые провальные отношения
Неприятности, скандалы, бедность — это удел пар с сочетанием мэнгэ 8+1; 2+4; 7+9; 3+6.
Еще более кризисными считаются сочетания меток 9+6; 2+1; 3+7; 8+4.
Категорически не рекомендовано создавать семьи, где у супругов мэнгэ выпадают как 9+2; 7+4; 3+8; 6+1.
Помните, что гороскоп совместимости с любимым
человеком способен лишь косвенно определить судьбу брака. На успешность союза
влияют много факторов, от которых зависит конечный результат.