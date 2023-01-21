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Гороскоп
Гороскоп по годам рождения "Мэнгэ": проверка совместимости с любимым человеком

Гороскоп по годам рождения "Мэнгэ": проверка совместимости с любимым человеком

Для личного счастья мало влюбиться и вступить в брак. Порой семьи распадаются на пустом месте, а супруги внезапно понимают, что не хотят быть вместе. Как понять, что вы подходите друг другу с любимым человеком? Гороскоп по годам рождения к вашим услугам
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С давних времен у монгольских народов существует поверье, что каждый человек имеет родовую метку — мэнгэ. В зависимости от года рождения у него есть набор личностных признаков. Люди знающие создали гороскоп "Мэнгэ", по которому можно проверить совместимость с любимым человеком.

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Родовых знаков не так уж и много — всего девять. Название каждого мэнгэ состоит из цифры и цвета:

  • 9 красных,
  • 8 белых,
  • 7 красных,
  • 6 белых,
  • 5 желтых,
  • 4 зеленых,
  • 3 синих,
  • 2 черных,
  • 1 белое.

Свою метку и метку партнера легко узнать из таблицы, которую подготовили "Дни.ру".

Таблица "Дни.ру"

Расшифровка гороскопа по годам рождения

Самые удачные сочетания

Абсолютная совместимость, партнеры идеально подходят друг другу: 1) муж с 9 красными мэнгэ + жена с 1 белым мэнгэ, 2) муж с 2 черными + жена с 6 белыми, 3) муж с 7 красными и жена с 8 белыми, 4) муж с 3 синими и жена с 4 зелеными.

Прекрасный вариант, но не совсем идеальный, когда мэнгэ у супругов сливаются следующим образом: 9+3; 1+4; 6+7; 2+8. Согласно прогнозу, все надежды на брак в основном оправдаются.

Третье место в рейтинге успешных пар по гороскопу занимают представители таких комбинаций: 9+4; 3+1; 7+2; 6+8. Если нашли себя — знайте, что брак по природе своей благополучный.

Среднее сочетание мэнгэ

Верх второсортных отношений, если мэнгэ у мужа и жены полностью совпадают по таким меткам: 9 красных, 8 белых, 7 красных, 6 белых. Гороскоп сулит супругам как минимум согласие и достаток.

Менее повезло партнерам, у которых метки сходятся как 4+4; 1+1; 3+3; 2+2. Однако в целом прогноз положительный — в семье не должно быть сильных негативных потрясений.

Низ среднего — это 9+8; 6+4; 7+1; 6+3. Гороскоп утверждает: с виду кажется, что такие союзы крепки, но в реальности партнеры далеки друг от друга.

Самые провальные отношения

Неприятности, скандалы, бедность — это удел пар с сочетанием мэнгэ 8+1; 2+4; 7+9; 3+6.

Еще более кризисными считаются сочетания меток 9+6; 2+1; 3+7; 8+4.

Категорически не рекомендовано создавать семьи, где у супругов мэнгэ выпадают как 9+2; 7+4; 3+8; 6+1.

Помните, что гороскоп совместимости с любимым человеком способен лишь косвенно определить судьбу брака. На успешность союза влияют много факторов, от которых зависит конечный результат.

Фото: Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2023, 02:12 Источник: Вконтакте/Курумканский дацан "Гандан Ше Дувлин" ✓ Надежный источник
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