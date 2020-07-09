Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

Все когда-нибудь проходит, вот и ретро-период Меркурия прошел! Так что неделя стартует на высокой ноте энтузиазма: мир вокруг начнет двигаться активнее, чем еще несколько дней назад. Мы все будем полны сил, энергии и желания переделать накопившиеся дела. Однако не стоит спешить и бросаться в атаку прямо сейчас.

"Неделя не подходит для ярких и смелых поступков, судьбоносных решений. Тем, кто делает карьеру, не надо бежать к начальству и предлагать свои идеи или озвучивать амбициозные планы коллегам – у вас будет другое, более подходящее время для этого. Сейчас же гораздо мудрее уйти в тень и заниматься рутинными делами", – предупреждает астролог Лилия Любимова.

Самым сложным днем недели будет четверг, когда Венера окажется в разрушительном градусе Близнецов. На работе и дома возможны шумные разборки, скандалы, выяснения отношений. В этот день стоит быть готовыми погасить любой конфликт в самом начале, потому что ничего кроме неприятностей эти разговоры не принесут.

Ближе к выходным звезды будут настойчиво призывать нас к отдыху. С пятницы по воскресенье дайте себе возможность отдохнуть и даже полениться. А вот трудовые подвиги на грядках не приветствуются: они негативно скажутся на настроении и физическом состоянии. Так что со спокойной совестью высыпайтесь, гуляйте по зеленой травке и копите силы – на следующей неделе они вам понадобятся.

Овен

Вы договороспособны, как никогда. Используйте эту неделю для примирений и переговоров, причем можете смело торговаться и оговаривать условия. Овнам, которые хотят развестись, но не знают, как сообщить об этом партнеру, можно начать заниматься этим вопросом. Торопитесь, времени у вас не больше недели.

Телец

Тельцы на этой неделе будут удивлять! Луна в вашем знаке соединится в середине неделе с Ураном, в результате чего вас могут охватить странные идеи. Например, может возникнуть желание сменить имидж и начать одеваться, как фрик. Попробуйте сублимировать свои порывы в творчество – креативных идей хватит надолго.

Близнецы

Звезды продолжают складывать к ногам Близнецов щедрые дары. Просто невероятно: тут и шансы на судьбоносные встречи с противоположным полом, и карьерные перспективы, и взаимопонимание с окружающими. Исключение составит четверг, когда на вас может обрушиться критика или даже клевета – будьте осторожны.

Рак

Солнцу в вашем знаке придется нелегко на этой неделе: оно подвергнется давлению Юпитера и Плутона. Отнеситесь со всей серьезностью: откажитесь от посещения мест скопления людей, не пользуйтесь метро и не вступайте в конфликты с начальством, юристами и чиновниками. Залягте на дно, чтобы через неделю вернуться с новыми силами.

Лев

Неделя будет сложной для Львов: звезды предупреждают о возможных неприятностях со здоровьем или работой. Особенно это касается тех, кто работает в бюджетных и государственных структурах. Причина будет в том, что вы не замечали каких-то предвестников, признаков ухудшения ситуации. Что если быть внимательнее?

Дева

Основные события в жизни Дев будут касаться публичной деятельности, друзей и социальных сетей. Вы будете больше обычного общаться, выступать, проявлять активность. Возобновятся контакты, которые ушли в тень весной. Не обольщайтесь мыслями о том, что вы востребованы и популярны – будьте готовы и к более тихим временам.

Весы

На работе, в бизнесе и карьере у Весов жизнь бьет ключом. Много событий, разговоров, писем, чатов. Возможно, снова появятся на горизонте люди, которые что-то обещали и пропали. Будьте готовы отстаивать условия, которые выгодны именно вам, в частности, гибкий график или дополнительный выходной – есть шанс добиться своего.

Скорпион

Скорпионам придется собраться с духом и ничему не удивляться. Дело в том, что на этой неделе вас могут попытаться оговорить или свалить на вас вину за то, чего вы не делали. Ведите себя очень осмотрительно и вдумчиво, не доверяйте никому своих тайн. Также следите за аккаунтами в соц. сетях, чтобы их не взломали.

Стрелец

Вы будете много говорить о странных вещах типа гаданий или пугающих закономерностях. Вас может потянуть на мистику, эзотерику, чтение литературы о реинкарнации. Не пугайтесь и исследуйте, заполняйте белые пятна в знаниях. Неделя все равно не подходит для поездок и дел, так что удовлетворяйте пока любопытство.

Козерог

Козерогам, которые состоят в токсичных отношениях, придется решиться на перемены. Жизнь подведет к необходимости восстанавливать справедливость, может даже через суд. Всем остальным стоит обратить внимание на личную жизнь и уделить время партнерам: сказать им добрые слова, подарить приятную мелочь.

Водолей

Звезды рекомендуют вам соблюдать карантин и беречь органы дыхания. Держитесь подальше от кондиционеров, не пейте ледяные напитки, воздержитесь от посещения многолюдных мест. Водолеям – подчиненным стоит быть максимально вежливыми с начальством или коллегами, чтобы прожить эту неделю спокойно.

Рыбы

Воодушевляющий аспект Нептуна в вашем знаке с Солнцем в Раке говорит о том, что вы можете быть абсолютно спокойны: в вашей жизни тишь да гладь. Конечно, это не значит, что вам позволено предаваться лени и ждать чуда, как Емеле на печи – вовсе нет! Меркурий призывает вас к общению и творческой активности.