Как завоевать мужчину-Льва

"У нас с вами так много общего, нам обоим нравлюсь я!" – фраза анекдотическая, но очень хорошо описывающего поведения мужчины-Льва в отношениях. В чем не откажешь Льву – так это в нарциссизме, но, увы, не всегда оправданном. Львы любят любоваться собой, гордиться своими успехами, но что делать, когда этих успехов нет?

"Мало родиться Львом, чтобы иметь повод для гордости. От мужчины требуется еще и что-то сделать. Многие Львы и правда достойные и выдающиеся люди, но таковы далеко не все. И вот тогда стремление к тщеславию до добра не доводит. Мужчина-Лев ставит себя выше других, и это очень вредит в жизни", – говорит астролог Вера Хубелашвили.

Почему мы начали с негатива? Все просто. Дело в том, что распространено заблуждение, будто царственному и величественном мужчине-Льву в качестве спутницы жизни хорошо иметь серую мышку. Он – величествен, она – не претендует на его власть. Он командует, она подчиняется. Он великолепен, а она – так себе, зато супруг-то какой! Пусть молчит себе, благодаря судьбу, и не пикает. И это неправильно. Супруги должны подстегивать друг друга к развитию. Если этого не происходит, в их жизни назревает застой. Авторитетный и убедительный мужчина-Лев способен подавить скромных тихонь, что приведет к катастрофе для них обоих.

В действительности же царственному Льву нужна еще более царственная львица. Это женщина, которая знает и ценит его, но не лишена чувства собственного достоинства. В нужный момент она может рявкнуть и осадить супруга. Быть может, он в своем величии не боится ее саму, но ужасно боится ее разочаровать.

Если мужчина-Лев действительно потрясающий, сильный, умный, то она купается в лучах его успеха. Если же он по всем параметрам уступает ей, то она всегда может указать ему, в какую сторону следует развиваться, чтобы стать намного лучше и стать достойным партнером своей избранницы. Это та ситуация, когда рука руку моет, а муж и жена – одна сатана. В отношениях с мужчиной-Львом не может быть вторых ролей. Он – царь, но этого положения еще нужно добиться, а этот путь с ним пройдет только сильная и целеустремленная женщина.

Львы обожают своих жен и готовы пойти ради них на все. Они окружают семью различными предметами, которые ассоциируются с успешностью. Это своего рода трофеи и способ заявить противникам, что Лев еще полон сил и способен на многое.

Часто Львы отдают предпочтение внешним атрибутам, забывая про главное – взаимопонимание и любовь в отношениях. В этот момент их можно и нужно сильно одергивать, чтобы те не забывали, что главный огонь их стихии пылает в романтической сфере.

Львы многого достигают в жизни, они легко занимают позицию лидера в любой компании. И отношения для них – еще один способ стать лучше и успешнее других, а потому, если у Льва правильно расставлены жизненные приоритеты, он старается, чтобы отношения с супругой стали образцовыми.

Путь к покорению мужчины-Льва

Стратегия соблазнения Льва очевидна. Такой мужчина часто зацикливается на себе, а потому обратить на него свой внимание можно, если тоже начать им восхищаться. Но только первое время. Потом уже он должен восхищаться женщиной.

На первых порах можно не гнушаться лестью и даже забыть на короткое время о рассказе о себе. Это будет театр одного актера, пока Лев не изложит все свои представления о себе и о том, как другим людям подобает относиться к нему в свете вышеизложенного.

Льву нужно делать комплименты, восхищаться его успехами, а также слушаться, когда это потребуется. При правильных дозах и пропорциях всех этих составляющих получится тот самый эликсир соблазнения мужчины-Льва. Но это еще не все. Следует упомянуть еще один важный ингредиент – это то, как себя преподносит сама женщина.

Перед Львом сидит не очарованная школьница, которая большими глазами смотрит на него с обожанием. Нет – с ним общается знающая себе цену богиня, которая смотрит, достаточно ли он хорош для нее. Быть может, с ним она будет покладистой, но это еще нужно заслужить хорошим поведением.

Женщина выделит нужную порцию внимания, а потом поставит Льва перед фактом: если он хочет, чтобы все продолжалось так же, следует сместить центр мира с себя на нее. И, конечно, все это нужно дополнять правильным антуражем. Красивые места, дорогие угощения, роскошная одежда – из отдельных атрибутов благополучия сложится полная картинка, которая очарует мужчину-Льва.