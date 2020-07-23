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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Раков ждет трансформация мышления, Девам следует принимать помощь окружающих, а Скорпионам придется отстаивать свои границы. Подробности читайте в гороскопе на 24 июля.
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Настройте мозг на активную плодотворную работу. Сегодня Овнам, вероятно, придется решать нестандартные задачи или трудиться сверхурочно. В любом случае требуется напряжение ментальных сил, выносливость и стрессоустойчивость. Гороскоп говорит, что в пятницу, 24 июля, не будет времени на раскачку и второстепенные дела. Сосредоточьтесь на главном и действуйте. Придётся долго ждать.

Телец

Постарайтесь не зацикливаться на каких-то переживаниях, Телец. Возможно, сегодня будет достаточно моментов, которые могут вывести вас из себя. Например, кто-то нагрубит или проявит неуважение, произойдет мелкая ссора с близким человеком и так далее. Не стоит крутить это все по кругу в голове. Выдохните и отпустите. Гороскоп говорит, что так вы почувствуете себя значительно легче и комфортнее.

Близнецы

Вероятно, что в последнее время вы допустили несколько ошибок и сейчас размышляете над тем, как бы отыграть все назад. Действительно, если есть шанс вернуться к исходной точке – сделайте это. Не стоит уперто двигаться по старому пути, если вы уже понимаете, что он явно неправильный. Гороскоп говорит, в пятницу, 24 июля, дайте вашему разуму шанс разобраться и привести ситуацию к равновесию.

Рак

Вы можете испытать трансформацию своего мышления, и это повлияет на некоторые аспекты вашей жизни. Возможно, Раков давно беспокоили различные вопросы, для которых просто не находилось эффективного решения. Сегодня же могут произойти настоящие озарения. Взглянув на проблему с новой стороны, вы сможете найти нужный путь к ее разрешению. Гороскоп говорит, отбросьте шоры, не стесняйтесь открывать для себя новые рецепты действий, отбросив старые способы, которые не сопутствуют успехам.

Лев

Будет много общения. Сегодня Львы могут просто поражены той волной коммуникации, которая на них может обрушиться. Не исключено, что вы понадобитесь всем и сразу. Поэтому нужно быть готовыми раздавать оптом свое внимание и адаптироваться под каждую конкретную ситуацию. Гороскоп предостерегает, в пятницу, 24 июля, подобная активность может истончить ваши ресурсы. Поэтому заранее позаботьтесь о качественном отдыхе.

Дева

Вы можете рассчитывать на помощь доверенных людей, не пренебрегайте ею. Вероятно, что сегодня у Дев возникнут ситуации, с которыми они не смогут справиться исключительно своими собственными силами. Поэтому, если кто-то подставляет вам свое плечо – с благодарностью воспользуйтесь этим. Гороскоп говорит, знающие люди могут оказать вам консультационную поддержку. Шансы на успех возрастают, когда человек уверен в том, что делает.

Весы

Сегодня хороший день для того, чтобы применять на практике свои знания и навыки. Мироздание, скорее всего, подкинет Весам для этого не мало подходящих ситуаций. Если вы справитесь с вызовами успешно, это принесет весьма лестные оценки окружающих и их уважение. Гороскоп говорит, в пятницу, 24 июля, нехарактерная задача может у вас вызывать некоторое волнение – но это нормально. Верьте в себя, и все получится.

Скорпион

Отстаивайте свои границы. Сегодня Скорпионы могут стать жертвами манипуляций. Если кто-то вдруг захочет решить свои проблемы за вас счет, нужно быть готовыми сказать свое веское "нет". Не позволяйте кому-либо пытаться брать над вами контроль, если у него для этого нет никаких формальных и моральных прав, и его цели расходятся с вашими. Гороскоп говорит, излишняя покладистость может привести вас на неверный путь. Возьмите ответственность и бразды правления своей судьбой на себя же.

Стрелец

Зрите в корень. Вероятно, сегодня у Стрельцов возникнет некая спорная ситуация, в которой следует досконально разобраться, прежде чем выносить суждения и что-то предпринимать. Не исключено, что будет несколько сторон, которые будут пытаться навязать вам свою версию событий. Гороскоп говорит, в пятницу, 24 июля, не торопитесь. Проверяйте факты, используйте только надежные источники информации, не принимайте важные вещи на веру.

Козерог

Сегодня у Козерогов будет день нерешительности, когда они будут колебаться по важным судьбоносным вопросам. Пожалуй, что лучшей тактикой будет обождать. Нужно прийти к состоянию, когда неуверенность сменится решительностью и готовностью сделать свой выбор. Гороскоп говорит, как только вы решите что-то – придерживайтесь плана и не оглядывайтесь уже назад. Будьте уверены в верности избранного пути.

Водолей

Оградите себя от общения с неприятными людьми. Вероятно, сегодня Водолеи встретятся с персонами, которые будут давить и лишать сил. Если кто-то вдруг решит самоутвердиться за ваш счет – пресеките это и отстранитесь. Гороскоп говорит, в пятницу, 24 июля, очень важно любить и уважать самих себя. Возьмите это за правило. Также постарайтесь сделать день наиболее комфортным и спокойным.

Рыбы

Не доведите до крайностей. Сегодня у Рыб будет своеобразное состояние, когда некоторые мысли будут просто превращаться в "идеи фикс" и возводиться в абсолют. Полегче. Большинство проблем требуют неспешного, вдумчивого и рационального отношения. Зацикленность здесь ни к чему. Не гоните лошадей. Если чувствуете, что вас "несет", то лучше волевым усилием переключитесь на умеренную, консервативную точку зрения.

Гороскоп на июль | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Любовный | Китайский | Славянский

23 июля 2020, 16:25

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