Пятница 6 марта

16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея
"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея

"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея
452

Знаменитая актриса встретила личный юбилей в окружении своих картин, раскрыв правду о скрытых страхах и истинных причинах своего нового увлечения.

Народная артистка России Елена Яковлева, которую миллионы зрителей любят за десятки ярких ролей, неожиданно предстала перед публикой в новом амплуа. В свой 65-летний юбилей, который она отметила 5 марта, актриса провела первый в жизни вернисаж в фойе "Покровка. Театр".

В интервью изданию Клео.ру звезда призналась, что не считает себя профессионалом, называя свое творчество "фантазией", однако за этим хобби стоит глубокая и личная история.

Увлечение живописью началось у актрисы в период пандемии, когда внезапно появилось свободное время. Яковлева нигде не училась рисованию: она просто зашла в художественный магазин, купила краски, холсты и начала творить. Сейчас в ее коллекции уже около 80 работ.

Для актрисы мольберт стал способом справиться с эмоциональным перегрузом после спектаклей. Когда после аплодисментов и творческого переполнения сложно уснуть, она подходит к белому холсту.

"Все чувства, эмоции — все это вкладываю в картины", — поясняет Елена Алексеевна.

Несмотря на то что ей жалко расставаться со своими работами, она решила выставить их на продажу ради благой цели.

Все вырученные от продажи картин средства направляются в благотворительный фонд "Артист", который помогает ветеранам сцены. Именно здесь актриса озвучила мысль, которая испугала многих присутствующих. Она отметила, что в современном мире об известных артистах забывают практически мгновенно, как только они перестают появляться на экранах.

"Поскольку я, может, тоже не избегу этой участи и обо мне так же забудут, решила помочь как-то коллегам", — честно призналась Яковлева.

Это понимание скоротечности славы заставило ее заняться благотворительностью, чтобы поддержать тех, кому сегодня особенно трудно. К слову, интерес к ее работам оказался феноменальным: все картины были забронированы еще до официального открытия выставки.

Свой юбилей актриса изначально вообще не хотела праздновать. Она призналась, что мечтала избежать банкетов и просто выйти на сцену в рабочем режиме. Утро 5 марта началось для нее в 7:30 с бесконечных поздравлений, которые она восприняла с иронией. Вечер именинница провела на сцене театра Никиты Михалкова "Мастерская 12", исполняя роль жены Городничего в "Ревизоре".

На вопросы о секретах своей прекрасной формы Яковлева отвечает максимально просто. По ее словам, при графике в 15 спектаклей в месяц и постоянных съемках у нее нет времени на сложные косметические процедуры.

"А колоть себе что-то в процессе работы нежелательно и бесполезно", — отрезала звезда.

Она пообещала заняться "уходами" только тогда, когда в расписании появится свободное окно, а пока ее главной подпиткой остаются творчество и возможность мечтать молча.

6 марта 2026, 16:07
Елена Яковлева. Фото: пресс-служба "Покровка. Театр" / Александр Савенков
Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным

Cын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Сын Елены Яковлевой гладит кошку. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Денис Шальных в программе &quot;Секрет на миллион&quot;. Кадр НТВ/ntv.ru
Сын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789

