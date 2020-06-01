Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года

Раки будут пребывать в атмосфере любви, Львов ждет новый полезный опыт, а Весам лучше оградить себя от дурных новостей. Об этом и многом другом читайте в свежем гороскопе.

Овен

Сегодня вы можете почувствовать необходимость быть полезными для других людей. Вполне возможно, что вы преисполнены гуманизма, но мировоззренческая концепция должна быть рациональной. Полезно и, чего таить, приятно помогать тем, кому повезло меньше, но часто этот процесс требует значительных затрат времени и энергии. Если отдаваться этой деятельности бездумно, то это может кардинальным образом повлиять на вашу жизнь. И, не исключено, изменения будут не самые приятные. Гороскоп говорит, если вы чувствуете в себе силы помогать другим – не забывайте о себе самих. Если вы сдадите, то и заботиться об окружающих будет просто некому.

Телец

Вторник, 2 июня, может быть весьма хорош для погружения в мир искусства и "окультуривания". Также сегодня благоприятный период для любви. Если вы в настоящее время находитесь в отношениях, у вас будет возможность узнать своего партнера с лучшей стороны. Если вы в поиске, повышена вероятность, что на горизонте появится неплохой вариант. Однако, гороскоп напоминает, не забудьте узнать человека получше, прежде чем делать далеко идущие выводы и прогнозы. На понимание, подходите ли вы друг другу – нужно время.

Близнецы

Вы можете сегодня завязать знакомства с новыми интересными людьми. Приятно проводите время в их компании, даже если это будет происходить виртуально. Есть вероятность, что эти контакты сыграют позитивную роль в будущем. Не исключено, что общение поможет вам найти ответы на вопросы, которые вас давно беспокоили. Гороскоп говорит, если вы вдруг осознали, что поняли для себя нечто важное – четко зафиксируйте это в памяти или лучше запишите. Иначе велика вероятность, что подобный инсайт "растворится" так же внезапно, как и пришел.

Рак

Сегодня мир вокруг вас будет пропитан любовью и позитивной энергией. Возможны приятные сюрпризы, а также хорошие новости, которые вы не ждали, и они смогут поднять всем настроение. Хорошо подойдет интеллектуальное общение на высокие духовные темы, это может обогатить вас внутренне. Гороскоп говорит, во вторник, 2 июня, постарайтесь заниматься теми делами, которые приносят вам удовольствие и обогащают энергией.

Лев

У вас сегодня может быть много нового полезного опыта, который, возможно, вы даже и не ожидали приобрести. Например, талант, о котором вы не знали, внезапно проявит себя. Гороскоп говорит, главное – принимать это легко, не смущаясь и не пугаясь новой грани себя. Возможно, это будет мимолетный всполох. А, возможно, окажется долгоиграющее влияние на вашу жизни. По большому счету, выбор за вами.

Дева

Если в целом по жизни вы склоняетесь к рациональным и научным способам мышления, то сегодня может быть сделан крен в сторону интуиции и импульсивных умозаключений. Ситуация двоякая, она может сработать как в плюс, так и в минус. Не исключено, что ваша рациональная природа является своего рода побегом от собственных истинных желаний. С другой стороны, "сердце" и ощущения далеко не всегда приводят к ожидаемому результату. Сегодня защита разума значительно ослаблена, и у вас есть возможность вести себя более эмоционально. Но нужно найти баланс.

Весы

Сегодня вам потребуется информационная гигиена. Слишком много тревожных новостей льется из средств массовой информации со всего мира. Мысли и чувства людей, которых вы никогда не встречали в том числе и из горе, могут проникнуть глубоко в ваше нутро и оказать деструктивное действие. Гороскоп говорит, во вторник, 2 июня, это может быть весьма эмоционально подавляющим. Поэтому лучше защитите себя, сохраняя вокруг себя кокон с атмосферой спокойствия внутри. Направьте свои мысли и чувства в какое-то искусство или общение с близкими. Это предпочтительный вариант.

Скорпион

Вероятно, сегодня вы будете сокрушаться, видя несправедливость окружающего мира. Как пелось в песне, хотя и по другому поводу: все не то, и все не так. Гороскоп говорит, примите мир таким, каков он есть. Не бывает ничего идеального. Окружающая действительность вокруг вас – лед, будьте в нем ледоколом, который просто идет туда, куда ему нужно. Намечайте цели и достигайте их. Открывайте для себя новые возможности. А все второстепенное, поверьте – неважно.

Стрелец

Сегодня у вас неплохие шансы поправить свое материальное положение. Повышена вероятность на успех в работе или бизнесе. Гороскоп говорит, во вторник, 2 мая, думаете о будущем, стройте планы. Пытайтесь максимально выгодно использовать текущие локальные успехи для получения стратегических преимуществ. В этот день очень многое может получиться, поэтому не тратьте появившиеся возможности впустую. Действуйте.

Козерог

Ваш ум сегодня может витать в облаках, сосредоточенный и погруженный в возвышенные духовные концепции. Это нормально, более того, вы данный процесс может поспособствовать вашему духовому росту. Однако нельзя забывать и про дела земные. Не отрывайтесь от реальности, помните, что у вас есть обязательства и социальные роли, которые вы должны выполнять. Как говорится, все хорошо в меру.

Водолей

Вполне возможно, что вы по жизни склонны чувствовать других людей. Но сегодня, не исключено, вы будете проявлять настолько выдающиеся навыки эмпатии, что будете видеть потребности и желания окружающих, даже если они сами их до конца не осознали. Духовная, эмоциональная и психологическая сфера будет для вас в этот день на новом уровне понимания. Гороскоп говорит, если вы во вторник, 2 июня, имеете силы для помощи другим людям – сделайте это.

Рыбы

Сегодня вы можете быть настроены чересчур идеалистично. Это может касаться отношений, работы или просто общих взглядов на мир. Позвольте другим людям быть "обычными", из плоти и крови, со своими изъянами и пороками. Чрезмерное сравнивание всего и вся с абстрактными идеалами может изрядно подпортить ваши отношения с некоторыми людьми. Гороскоп говорит, если вы полюбите недостатки людей – это станет большим шагом в вашем духовном росте.