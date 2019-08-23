"Включилась программа уничтожения":озвучены самые тревожные прогнозы для Заворотнюк

Сегодня пресса поставила общественность на уши известием о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк подозревают онкологию. Имеют ли данные домыслы под собой почву – "Дни.ру" узнали у экспертов.



"Знаете ли вы, что между людьми существует энергетический обмен? Порой события в одном временном пространстве могут перекликаться, либо наслаиваться одно на другое. Вот такая история постигла и всех, кто принимал участие в съемках сериала "Моя прекрасная няня", – рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – Вспомните, массовые болезни и череда смертей были и среди участников телевизионной программы "Последний герой".

В момент съемок сериала "Моя прекрасная няня", у каждого из артистов в жизни был собственный жизненный период. И если кто-то делал какие-то неправильные вещи с точки зрения морали и нравственности, вся негативная энергия центрировалась. В итоге, судьба каждого из участников съемок скорректировалась, причем не в лучшую сторону. У кого-то из команды включилась программа болезней и появились заболевания, которые могли бы годами спать в организме, а то и вовсе не появились бы. У кого-то включилась программа уничтожения. Совсем скоро может уйти из жизни артист или член съемочной группы. Все будет развиваться по цепочке", – предостерегла ясновидящая.

Шаманка Кажетта Ахметжанова уверена, что жизнь собирает людей в одном пространстве для того, чтобы преподать какой-то урок. И что просто так ни с одним человеком ничего не происходит. "Как бы страшно это ни звучало, ко многим вернулся бумеранг. В сериале было сконцентрировано огромное количество энергии, которая не смогла ужиться в одном пространстве и получила отрицательный заряд", – объясняет ясновидящая.

Недавно в прессе поползли слухи об Анастасии Заворотнюк. И, по словам Кажетты, актриса действительно больна. "Сейчас у знаменитой "няни" наблюдаются ранние симптомы заболевания. Скорее всего, идет поражение лимфатической системы, но не могу сказать, что это как-то связанно со злокачественной опухолью. Ее заболевание связано с негативом, обрушившимся на нее после выхода сериала и сообщениями о романе с Сергеем Жигуновм. Скорой смерти я не вижу. Вероятно, она уедет за границу на лечение, которое пройдет успешно. Но, увы, на ней цепочка заболеваний и смертей не остановится. Кого-то из участников съемочного процесса ждут тяжелые жизненные ситуации и горе. Сказать, кто будет следующим, я не могу, но это колесо разрушений не остановилось", - предрекла шаманка.