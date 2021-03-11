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Среда 19 августа

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У Заворотнюк рак мозга: все новости

Состояние Заворотнюк, рак мозга: все последние новости. Фото: www.globallookpress.com

Летом 2019 года многие СМИ сообщили о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга четвертой стадии. Как рассказали анонимные источники, Анастасия Заворотнюк проходила длительный курс лечения за границей, однако зарубежные врачи не смогли ей помочь. Семья артистки приняла решение перевезти ее в Россию - в реабилитационный центр на Рублевке. 

Ежедневно в Сети появляются все более тревожные известия об ухудшении самочувствия Анастасии Заворотнюк. Якобы специализированное лечение в дорогостоящей клинике не дало результатов. По слухам, артистку парализовало, и врачи ввели ее в состояние искусственной комы. А в январе 2020 года сотрудница реабилитационного центра сделала шокирующее заявление: звезда пропала.

Чтобы уберечь поклонников от слухов и сплетен, представители Анастасии Заворотнюк создали "Инстаграме" официальный аккаунт, где время от времени опровергают ложную информацию. Многие предполагают, что страницу ведет ее старшая дочь Анна Заворотнюк.

Последние подробности о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" вы можете узнать из сюжета на сайте "Дни.ру".

Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд

Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд
На этой неделе исполнится 9 дней со дня смерти Анастасии Заворотнюк. Кончина звезды театра и кино до сих про продолжает обсуждаться народом. И всплывают все новые подробности ухода. Как говорят, последние дни артистка провела в хосписе для неизлечимо больных.

Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ

Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ
В первый день лето тело Анастасии Заворотнюк было предано земле и захоронено на Троекуровском кладбище столице. Шок от ее ухода велик. И до сих пор народ продолжает обсуждать траурную церемонию. Отпевание Анастасии Заворотнюк – молитвенное чинопоследование, учрежденное Церковью для напутствия и проводов людей в другой мир – проходило в Покровском женском монастыре Москвы.

Как у Фриске и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком

Как у Фриске и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком
Трагические судьбы Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк похожи. Обе в уже в зрелом возрасте решились на ЭКО и обе умерли от глиобластомы – наиболее агрессивной формы рака головного мозга… Исследование, проведенное в 1980-х годах прошлого века, выявило, что у женщин, решившихся на процедуру экстракорпорального оплодотворения, на 37% возрастала вероятность онкологических заболеваний.

Царствие небесное: могила несчастной Заворотнюк утонула сразу после похорон

Царствие небесное: могила несчастной Заворотнюк утонула сразу после похорон
Россия простилась с Анастасией Заворотнюк. После отпевания в Покровском женском монастыре знаменитую актрису театра и кино похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы. В этом некрополе нашли место последнего упокоения многие звезды – актриса Вера Глаголева, певица Юлия Началова, диктор Светлана Моргунова.

Как у королевы: названа баснословная стоимость белоснежного гроба Заворотнюк

Как у королевы: названа баснословная стоимость белоснежного гроба Заворотнюк
В Покровском женском монастыре Москвы прощаются с Анастасией Заворотнюк. Корреспондент "Дни.ру" присутствует у гроба актрисы театра и кино. Поклонники долго гадали, откроют ли гроб с телом покойницы.

Чтобы не выглядела в гробу усохшей старушкой: как готовят к похоронам тело Заворотнюк

Чтобы не выглядела в гробу усохшей старушкой: как готовят к похоронам тело Заворотнюк
1 июня россияне простятся с Анастасией Заворотнюк. Рак пять лет съедал актрису, и теперь она мало похожа на ту роскошную красавицу, которую все помнят по экрану и сцене. В последние 14 дней актриса так плохо себя чувствовали, что ее пришлось отвезти в хоспис для оказания паллиативной помощи и купирования сильных болей.

Названа стоимость похорон Анастасии Заворотнюк

Названа стоимость похорон Анастасии Заворотнюк
1 июня, в первый день лета, в Москве похоронят Анастасию Заворотнюк. Сейчас стали появляться первые подробности грядущей траурной церемонии. Отпевание звезды сериала "Моя прекрасная няня" состоится в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве.

Близким сгоревшей в 53 года Заворотнюк пытается помочь специалист

Близким сгоревшей в 53 года Заворотнюк пытается помочь специалист
В четверг 30 мая в семье знаменитой актрисы театра и кино случилось потрясение. Заслуженная артистка РФ потерпела поражение в борьбе с онкологией и сгорела от рака рано – в 53. Близким звезды сериала "Моя прекрасная няня" пытается помочь специалист. Психолог, сертифицированный мастер тантры Екатерина Плотко в беседе с "Дни.ру" сообщила, как родным Анастасии Заворотнюк быстрее и эффективнее справиться с утратой в семье. Искренне сочувствую близким Анастасии.

Телеведущая Кудрявцева показала снимок головы еще живой Заворотнюк

Телеведущая Кудрявцева показала снимок головы еще живой Заворотнюк
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" около 5 лет боролась с раком мозга. В 2019-м она перестала появляться на публике, а затем и вовсе перестала выходить на связь. Известно, что в период 2019-2024гг.

Закрытый гроб и только родные: похороны Заворотнюк планируют провести тайно

Закрытый гроб и только родные: похороны Заворотнюк планируют провести тайно
53 года было суждено прожить Анастасии Заворотнюк. Ее убил рак головного мозга. Сейчас семья занимается подготовкой к похоронам. Как говорят друзья актрисы, похоронить ее планируется или на престижном Троекуровском кладбище столицы, или же в ближнем Подмосковье.

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