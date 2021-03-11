У Заворотнюк рак мозга: все новости

Летом 2019 года многие СМИ сообщили о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга четвертой стадии. Как рассказали анонимные источники, Анастасия Заворотнюк проходила длительный курс лечения за границей, однако зарубежные врачи не смогли ей помочь. Семья артистки приняла решение перевезти ее в Россию - в реабилитационный центр на Рублевке.

Ежедневно в Сети появляются все более тревожные известия об ухудшении самочувствия Анастасии Заворотнюк. Якобы специализированное лечение в дорогостоящей клинике не дало результатов. По слухам, артистку парализовало, и врачи ввели ее в состояние искусственной комы. А в январе 2020 года сотрудница реабилитационного центра сделала шокирующее заявление: звезда пропала.

Чтобы уберечь поклонников от слухов и сплетен, представители Анастасии Заворотнюк создали "Инстаграме" официальный аккаунт, где время от времени опровергают ложную информацию. Многие предполагают, что страницу ведет ее старшая дочь Анна Заворотнюк.

Последние подробности о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" вы можете узнать из сюжета на сайте "Дни.ру".