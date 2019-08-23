Близкий человек откровенно о раке мозга Заворотнюк

Все началось с журнала "Тайны звезд" с фотографией Анастасии Заворотнюк на обложке. В статье говорилось, что якобы у актрисы заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные люди разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии загрудинных узлов.
Репортеры связались с медиками. "За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", – дали комментарий изданию врачи.
Не добавила оптимизма и новость, что якобы Анастасия Заворотнюк отменила свое участие в спектакле "Все мужчины делают это". Тогда встревоженные журналисты связались с концертным директором артистки Стасом Христовым. Он высказался относительно самочувствия звезды сериала "Моя прекрасная няня". "С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова", – цитирует его РЕН ТВ.
Официальный представитель актрисы прокомментировал данные об отказе участвовать в театральной постановке. "Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было", – заявил Христов. Также он сказал, что вообще не знает, что писали журналисты про Анастасию Заворотнюк.
Популярные темы форума
Батюшка пристает ко мне
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Девушка снималась в порно
Кому верить Богу или астрологу?
Что происходит с Джигарханяном?
Животные
Ненавижу свекра
Секс на первом свидании
Ненавижу жмотов