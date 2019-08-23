Запрет на выезд из страны: на успешном лечении Заворотнюк ставят крест

Артистка задолжала банку по валютной ипотеке1,6 миллиона рублей. Не оплатив вовремя долг, Анастасия Заворотнюк, у которой предполагают онкологию, рискует оказаться невыездной.

Все дело в долге за особняк площадью почти в 900 квадратных метров. Анастасия Заворотнюк не смогла вовремя оплатить кредит почти в полмиллиона долларов. Из-за подскочившего курса иностранной валюты некоторое время звезда не вносила платежи. Однако к 2018 году она все же погасила ипотеку.

К сожалению, оказалось, что ситуация с приставами, защищавшими интересы банка, не урегулирована. Появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк не заплатила исполнительский сбор за то, что с нее взыскивали долги. Исполнители Тропарево-Никулинского района вышли в суд с ходатайством – ограничить актрисе выезд за рубеж, если до 2 сентября эта сумма не будет оплачена.

Однако представители знаменитости уверены, что в этот день ничего страшного не случится. "Насколько мне известно, долг перед судебными приставами уже погашен. Не могу точно сказать, ведь не я же его оплачивал... На сайте ФССП задолженность есть просто потому, что информация там обновляется не сразу. Но думаю, что 2 сентября в суде будет нечего обсуждать. Либо приставы отзовут свое ходатайство, либо им просто будет отказано", - цитирует адвоката звезды Виктора Пастернака сайт "Комсомольская правда".

Напомним, ранее в СМИ появились страшные новости о том, что у Анастасии Заворотнюк подозревают рак. Поклонники актрисы подозревают, что она оформляет документы, чтобы, возможно, лечиться в Америке. В свою очередь концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов уверяет, что новости о болезни – всего лишь слухи, передает телеканал "360".