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Гороскоп

Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить

Борис Корчевников. Фото: www.globallookpress.com.
Шоумен вне опасности. Телеведущему Борису Корчевникову ничего не угрожает.
прочитано 249 раз

Об это говорит парапсихолог Фаина Кали. По словам ведуньи, Борису Корчевникову необходимо поработать над очищением кармы.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

"Опасности смерти над Борисом нет! Его болезнь это следствие не отработанной кармы. Цель его воплощения обрести семью, любовь, не думать только о себе и своем успехе, статусе", – рассказала Кали.

Парапсихолог уверена, что шоумен в прошлой жизни порядком нагрешил, за что вынужден теперь расплачиваться. Меж тем Фаина Кали считает, что Борис Корчевников сможет справиться со своей задачей.

"В прошлой жизни душа совершала поступки против закона любви, поэтому в этой жизни он отшельник, его задача, любить! А он не может. Болезнь была дана, чтобы задумался, что ни так он делает. И повысить свою духовность, а это возможно только через страдания. Борис Корчевников после болезни увлекся религией это верный путь, он учится любить и не только какую-то женщину, а всех людей", – рассказала парапсихолог.

Борис Корчевников. Кадр youtube.com

Напомним, на днях фанаты обратили внимание, что шоумен изменился внешне. Борис Корчевников сильно располнел, причем в подозрительно короткие сроки. Поклонники, припомнив, что несколько лет назад телеведущий боролся с опухолью мозга, сделали вывод: болезнь снова дала о себе знать.

Автор: Руслана Алексеева1 июня 2019, 22:17
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