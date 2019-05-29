Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера
Они познакомились много лет назад на съемках. Денис Никифоров исполнял эпизодическую роль в музыкальном ролике вокалистки. В студии программы "Судьба человека" артист признался, что в клипе есть фрагмент, где он записывает телефон Марины Максимовой – именно так зовут певицу в реальной жизни. По словам актера, этого не было в сценарии. Он реально брал контакты у исполнительницы, чтобы назначить свидание.
"Это были стремительные, яркие отношения. Мы были очень талантливыми, но вряд ли бы смогли ужиться. Мы оба очень вспыльчивые люди. Даже вместе совершили два прыжка с парашютом. Как-то я обронил очень обидную для нее фразу. Сказал, что мне не нравится попса, в которой она крутится. Я ведь люблю рок-музыку. Эта фраза запала ей в душу и оставила червоточинку", – рассказал артист ведущему программы "Судьба человека" Борису Корчевникову.
Никифоров отметил, что у этого романа не было будущего. "Чем бы это закончилось? Безотцовщиной. Зная ее… Скорее всего. Я вспыльчивый, она вспыльчивая", – сказала знаменитость.
Говоря об отношениях с МакSим, артист привел в пример знаменитую фразу Алексея Баталова из легендарной картины "Москва слезам не верит": "Ну я уж зарабатываю побольше вашей мамы!" В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" Никифоров признался, что в тот момент зарабатывал меньше возлюбленной, и это сильно его задевало. Он добавил, что, скорее всего, в этом плане до сих пор ничего не изменилось.
В студии "Судьбы человека" также вспомнили фрагмент интервью Марины Максимовой, в котором она назвала четырех главных мужчин в своей жизни. Среди них был и Денис Никифоров. Оказывается, после расставания МакSим посвятила артисту песню "Научусь летать".
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