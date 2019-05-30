"Всегда нравились такие": Корчевников признался в симпатии к пышнотелой звезде
Екатерина Порубель призналась, что с детства была очень полная. Артистка рассказала ведущему шоу "Судьба человека", что поправилась из-за избытка сладостей дома.
По словам Порубель, ее родители были физиками. В то время ученые зарабатывали мало, поэтому отцу пришлось искать дополнительные источники дохода. Семья артистки продавала лакомства.
"Он ездил с другом на завод, там они коробками покупали печенье курабье. Мы дома его развешивали по полкило. Это было небольшой период времени. Печенье было в безумных количествах. Ты взвешиваешь – два, три, четыре печенья ты съедаешь", – сообщила знаменитость.
Екатерина рассказала, что к 11 классу поправилась до ста килограммов. Из-за лишнего веса будущая артистка очень комплексовала. "Я смотрю, у девочек какие-то молодые люди возникают, а у меня нет. Мне ж обидно", – пожаловалась Екатерина ведущему ток-шоу "Судьба человека".
Борис Корчевников поспешил успокоить собеседницу. "Мне всегда нравились такие девочки", – с улыбкой произнес он.
В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" Порубель поведала, что из-за полноты в театральной студии, в которой она занималась с 12 лет, ей давали незначительные роли – львенка, слоненка. Да и после окончания Щепкинского училища она долго не получала стоящих предложений.
Все изменилось после того, как актриса снялась в сериале "Серафима прекрасная". Главная роль в этой киноновелле подарила Екатерине любовь зрителей, премию ТЭФИ и женское счастье. На съемках она познакомилась с мужчиной, за которого потом вышла замуж. Пара воспитывает троих сыновей.
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