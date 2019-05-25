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"Предначертано трое детей": Серову сообщили радостное известие

Александр Серов. Фото: www.globallookpress.com
В семье артиста Александра Серова скоро произойдет прибавление. Радостную новость сообщила ясновидящая Галина Янко.
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"Серов не любит делиться с окружающими какими-либо семейными секретами. А в последнее время он вообще замкнулся. В личной жизни у него есть стабильность, человек счастлив в своем мире. От женского внимания он уже изрядно устал. Поэтому любовные приключения ему не нужны", – рассказывает ясновидящая Галина Янко

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По словам гадалки, свадьба дочери несколько удивила певца, но не расстроила. Он очень любит дочь, ценит и уважает ее мнение. "Кстати, дочь Серова – однолюб, и я с уверенностью могу сказать, что она сделала выбор на долгие годы", – уверена Янко.

Судя по всему, ближайший год для всего семейства Серовых будет очень хорошим. Что бы ни говорили окружающие, молодая пара будет жить счастливо. "Кстати, не так долго осталось певцу ждать прибавления в семействе. Уже скоро дочь подарит ему наследников. По судьбе ей предначертано трое детей", – предсказала ясновидящая.

Напомним, что свадьба дочери Александра Серова прошла в начале мая. Фотографии, сделанные во время важного события, появились на странице Мишель в Instagram. Наследница артиста до последнего скрывала имя своего избранника. Лишь недавно она рассказала, что связала свою судьбу с бизнесменом по имени Роман.

25 мая 2019, 08:34

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