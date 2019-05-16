"У меня были важные дела": Серов не явился на бракосочетание дочери
На днях наследница артиста Мишель стала женой бизнесмена по имени Роман. Торжество прошло в тайне от общественности.
Меж тем телевизионщикам удалось выяснить, что отец невесты на регистрации отсутствовал. Поговаривают, что Александр Серов не стал лишний раз привлекать внимание к своей персоне, ведь в последнее время вокруг его имени слишком много скандалов. В Сети также прошел слух, что артист не смог найти общий язык с зятем.
Певец опроверг домыслы в студии программы "Пусть говорят". Серов отметил, что не боится скандалов, так как все обвинения в его адрес не имеют отношения к действительности. Александр признался, что в ЗАГС не успел из-за работы.
"Я был в цейтноте! У меня были важные дела, я не мог бросить все", – рассказала исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" присутствующим.
Звезду поддержала дочь артиста, которая тоже была на "Пусть говорят". Мишель отметила, что накануне отец собирался на торжество: подготовил машину и определился с маршрутом, но вырваться так и не получилось. Наследница знаменитости на родителя не обижается. Более того, выяснилось, что скоро состоится роскошный свадебный банкет, на котором будет много гостей, в том числе и Александр Серов. Вечер, по словам Мишель, обещает быть грандиозным.
Певец поведал также, что отношения с женихом дочери наладить удалось не сразу. Александр Серов долго присматривался к 32-летнему Роману.
"Папа задавал ему множество вопросов. Но я считаю, что, как отец, он имеет на это право. Сейчас лед растаял, папа принял Рому", – подтвердила Мишель в студии "Пусть говорят".
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