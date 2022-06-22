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Александр Николаевич Серов

певец
Александр Николаевич Серов
  • Дата рождения: 24 марта 1951
  • Место рождения: Украинская ССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Рост: 170
  • Вес: 85
  • Дети: Кристин, Алиса, Мишель

Александр Серов родился 24 марта 1951 года в селе Ковалевка Николаевской области Украинской ССР. Отец, Николай Серов, работал начальником автобазы. Ушел из семьи, когда Саша был еще маленьким. Мать работала в городе Николаеве на парфюмерной фабрике "Алые паруса" начальником цеха.

Музыкой Саша увлекся еще в средней школе: играл в школьном оркестре на альте. Он самостоятельно освоил фортепиано и поступил в музыкальное училище по классу кларнета.

В 1983 году сделал свой сольный дебют на Международном конкурсе в Ялте, где получил 2-ю премию.

В 1987 году получил «гран-при» на международном конкурсе «Интерталант» в Праге. В 1988 году завоевал «гран-при» на международном конкурсе в Будапеште, а также стал лауреатом премии Ленинского комсомола в области искусства (вместе с композитором Игорем Крутым).

27 декабря 2004 года «за большие заслуги в области искусства» Александр Серов удостоен почетного звания «Народный артист Российской Федерации».

В 2011 году Александр Николаевич Серов вместе со своим другом и композитором Игорем Крутым были удостоены звания «Народный Артист Украины».

Является обладателем премий «Золотой граммофон» — за большой вклад в историю отечественной эстрады, «Звезды дорожного радио», «Шансон года», «Новая волна».

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