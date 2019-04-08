Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду

Недавно поклонников шокировала весть о том, что у артиста нашли рак поджелудочной железы. Сейчас Александр Песков бросил все силы на борьбу с недугом.

Ясновидящая Галина Янко разложила карты Таро, чтобы узнать, какое будущее ждет звезду эстрады. По словам ведуньи, Александру Пескову в его битве с болезнью будет сопутствовать удача.

"Карты у него плохие, есть болезни, жизнь начала идти на спад. Тем не менее, серьезного кризиса я не вижу. Недуги он победит, хоть лечение и дается с трудом. Обычно людям с хорошей энергетикой невероятно везет, и это можно сказать о Пескове. Артист родился в рубашке, плюс он сам по себе жизнелюб, невероятно добрый и открытый человек, который излучает добро. Его окружают хорошие люди, всегда готовые поддержать в трудную минуту", - рассказала ведунья.

Ясновидящая также предостерегла Александра Пескова от ошибок. "Вообще, Александру предначертана долгая жизнь, однако ему нужно избегать употребления спиртных напитков. На сцену он вернется, но не скоро. Все его проблемы - психосоматика. Этот человек остро чувствует ложь, его много раз обманывали, из-за чего он нес серьезные потери", – отметила Янко.

По мнению ясновидящей, Александр Песков предчувствовал надвигающуюся на него беду. "Кстати, хочу сказать, что сам Александр обладает даром – у него очень развита интуиция. Карты показывают, будто бы он умеет предсказывать. О своих болезнях артист знал, но постоянно отмахивался от них, что очень плохо – можно было бы избежать серьезных последствий. К сожалению это последняя госпитализация Пескова. Остается лишь пожелать ему здоровья", - резюмировала Галина Янко.