Пескову поставили страшный диагноз

Пародисту Александру Пескову поставили неутешительный диагноз – рак поджелудочной железы. Определить заболевание удалось в последний момент – артиста лечили совсем от другого недуга.

Все могло окончиться плачевно для Александра Пескова, если бы с операцией затянули еще хотя бы на день. Рак поджелудочной железы - коварное заболевание, диагностировать его непросто.

"И лечили не от того. Получилось так, что до критического момента. То есть если бы не успели еще день, то был бы летальный исход", – заявил директор пародиста Александр Волокин.

Напомним, на днях стало известно о госпитализации Александра Пескова. Представители артиста заявляли, что это плановый осмотр, связанный с неким хроническим заболеванием. Они утверждали, что угрозы для жизни пародиста нет, он пробудет в больнице не больше 3 дней – так что даже концерты отменять не придется.

Но прошла неделя – и тут врачи заявили, что у Александра Пескова выявлены "серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства". Операция длилась несколько часов.

По словам онколога Валерия Козлова, рак поджелудочной железы – очень коварный недуг. Болезнь долгое время не проявляет себя никакими симптомами, так что диагностировать его на ранних стадиях практически невозможно, приводит слова Козлова "Экспресс-газета".

На поздних стадиях у пациента начинается рвота, развивается желтуха. Медики говорят, что с таким диагнозом человек в 90% случаев живет не более полутора лет.

27 февраля стало известно, что известный пародист Александр Песков срочно доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него острый панкреатит. Представители Пескова сообщили, что артисту назначено полное обследование.