Помощник рассказал о раке Пескова

Ситуация вокруг Александра Пескова всерьез накалилась, когда появились данные о том, что медики спасают его от рака поджелудочной железы. Информацию прояснил его официальный представитель.

В ряде СМИ утверждалось, будто в ходе обследования у пародиста Александра Пескова медики обнаружили рак поджелудочной железы, который, к слову, характеризуется большим процентом смертности. Якобы эту тревожную информацию "слили" журналистам врачи, а в близком окружении юмориста ее подтвердили. Можно представить, как перепугались многочисленные поклонники Александра Пескова.

Чтобы не множить паники в массах, с комментариями выступил официальный представитель пародиста Александр Волокин. Помощник дал понять, что беспокоиться не о чем. "Разговоры о раке – это полный бред. С ним все хорошо. Врачи обнаружили кисту в поджелудочной железе, которую благополучно удалили. В понедельник уже выписывают из больницы", – цитирует официального представителя Александра Пескова Starhit.

Ранее в аккаунте артиста в социальной сети Instagram появилось официальное заявление относительно его состояния. В ГКБ им. С.П. Боткина Александру Пескову сделали многочасовую операцию, крайне сложную, в результате которой тот даже попал в реанимацию. К счастью, вскоре его состояние нормализовалось, и пародиста перевели в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии.

О том, что Александр Песков попал в больницу, стало известно в конце февраля. Telegram-канал 112 утверждал, что врачи выявили у популярного пародиста острый панкреатит. Далее данные крайне противоречивы.

Вначале директор популярного комедийного актера Александр Волокин утверждал, что тот лег в больницу на плановый осмотр. "Чтобы выглядеть в норме. Просто прокапать, обследоваться – ничего страшного. Это у него с поджелудочной связано. Два года назад мы там обследовались и вот запланировали повторно. Окошечко появилось – легли. Денька на два", – говорил журналистам Волокин. Однако потом стало известно, что ситуация со здоровьем Александра Пескова куда более серьезная.

