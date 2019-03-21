Напомаженный Песков улыбался у гроба Началовой
Несколько дней назад в аккаунте артиста в социальной сети Instagram появилось заявление относительно его состояния. Там говорилось, что в ГКБ им. С.П. Боткина Александру Пескову сделали многочасовую операцию, крайне сложную, в результате которой тот даже попал в реанимацию. Потом состояние нормализовалось, и пародиста перевели в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии. А Юлия Началова умерла...
"Я узнал, лежит со мной в одной больнице, хотел ее навестить, думал, пошутим вместе, как это много раз случалось, что-то отчебучим. Но не успел, – признался Песков. – Я даже в голове не содержал, не думал, что может случиться трагедия".
"Юлю я знал еще маленькой девочкой, – продолжает пародист. – А теперь я очень переживаю за ее 12-летнюю дочку Верочку, которая сейчас находится в периоде становления и переходного периода, когда особенно нужна мама".
С певицей у Пескова были очень трогательные отношения. "Я гулял на двух ее свадьбах, нянчился с ее собакой, первую свою квартиру она показывала мне и очень ею гордилась", – улыбался Песков на прощании. Он пришел к гробу напомаженный, с густо накрашенными глазами. "На мне надет корсет", – признался он. Мол, по медицинским показаниям надо его носить.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.
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