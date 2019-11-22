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Гороскоп

Что дарить на Новый год

Фото: pixabay.com
Алексей Фандеев

Алексей Фандеев блогер

 Астролог, парапсихолог
Новый 2020 год будет годом начала новой эры, в которой будет положено начало духовного развития и свободы человека. Постепенно будет уходить материальное мышление и потребительское отношение в обществе. Для многих людей год будет переломным как в личном, так и в социальном значении. Смена мировоззрения – основная идея 2020 года. 
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Подарки для каждого знака зодиака могут стать символом перемен и возможности выйти за рамки обыденности, уверен астрологи парапсихолог Алексей Фандеев.

Овен

Весь 2020 год Черная луна находится в этом знаке зодиака, максимально толкая  представителей этого знака на негативные эмоции и разводя их душу самобичеванием. Поэтому отличным подарком для Овна будет знакомство со своей темной стороной: будь то сертификат на танец на пилоне или откровенная фотосессия у профессионального фотографа, где и в первом и втором случае раскрываются те эмоции и мысли, от которых не стоит прятаться, ведь у каждого из нас есть темная, невидимая сторона луны. Пора посмотреть ей в лицо.

Телец

Задача представителей знака Телец в 2020 году – обновление. Лучшим подарком будет полностью новая жизнь – дом, машина, и желательно другая страна, ближе к океану. Но если вы не сможете это позволить, то подарите курс вокала, ведь Телец, это прежде всего голосовые связки и вся их сила в теле находится в силе их голоса. Простуды чаще всего происходят у этого знака зодиака по простой причине – они не выговариваются и копят эмоции в себе. Начните заботиться о их здоровье, а дом, машину и даже дачу у моря, они и сами себе купят.

Близнецы

Главным трендом для Близнецов будет тренд про любовь. С кем? Зачем? Ради чего? Многие пересмотрят старые отношения: многим парам не избежать разводов, или наоборот – опрометчивых браков. Помните, что это знак интеллектуалов, и идеальным подарком будет курс по психологии отношений. Близнецы ценят свое время и стремятся быть лучшими. Не поскупитесь на проверенные и качественные источники таких курсов и преподавателей.

Рак

Представители этого знака очень привязаны к своим корням. Они заботливы и стараются всю жизнь оберегать своих близких. Но в новом году им необходим перерыв и новый взгляд на мир. Как говорится, необходимо сменить фокус и вдохновиться новым. В самый раз им подарить путевку в экзотическую страну или отвезти их в то место, о котором они давно мечтали. Даже необычный гастрономический тур по ресторанам вашего города может подарить им новый вкус к жизни. 

Лев

Новый 2020 год для многих Львов будет чертой между прошлым и будущем. Для того, чтобы проще было идти вперед, необходимы силы и воля. Базовый курс стрельбы из огнестрельного оружия будет отличным подарком. Львы не только смогут выпустить свой пар, но и почувствовать силу, мужество и желание двигаться вперед несмотря ни на какие трудности предстоящего года.

Дева

Этот год принесет всем Девам возможности начинать все новое. Будь то личная или социальная жизнь. Необходимо стать номером один для самих себя, поднять свою самооценку. Поэтому, ценность вашего подарка – это то, как вы цените этого человека, как он вам дорог и на сколько. Дева очень чувствует отношение других людей к себе, особенно близких. Постарайтесь своим подарком показать, как вы любите этого человека. Ваше отношение может быть измерено в красивом конверте с конвертируемой валютой. Деньги – это международный язык и Дева лучше всех знает как применить их максимально рационально и с пользой.

Весы

Предстоящий год Весы будут учиться полагаться на свою интуицию. Поэтому будут идеальны все подарки, которые помогают включить шестое чувство. Карты Таро или курс медитаций – отличные способы научиться слушать себя изнутри. Весы – великие эстеты, поэтому им подойдут также курсы арт-терапии, где они смогут на холсте выразить свои чувства и увидеть свой прекрасный внутренний мир.

Скорпион

Новый 2020 год несет Скорпионам выход на новый рубеж. Представители этого знака ищут во всем тайный смысл или намек. Самым необычным подарком будет ароматный сюрприз – создание личного запаха у профессионального парфюмера. Ведь что может быть более таинственным, чем твой аромат? Так же хорошая идея – поход к татуировщику для создания астротату как талисмана, который будет напоминать о своей звезде всю жизнь. Но этот вариант подойдет для самых смелых представителей знака.

Стрелец

Стрельцам новый год даст возможность заняться новым хобби, которое может перерасти в дело всей жизни или стать отдушиной против рутины и серости. Стрелец – знак путешествий. Отличным подарком будет подарочный курс на изучение иностранного языка или дорогой фотоаппарат. В любом случае, экстрим – это все про Стрельца: прыжки с парашютом, поход в ресторан "в темноте", даже карта на занятия горячей йогой будет принята "на ура". Главное – позитивное настроение с которым вы будете дарить свой подарок.

Козерог

Сатурн заканчивает в 2020 году свое движение по этому знаку, оставляя его на 30 лет вперед. Поэтому, предстоящий год хорошо провести в размышлении, кто и что нужно изменить в своей жизни и как вы хотите жить последующие 30 лет? Випассана – курс практик молчания, будет отличной перезагрузкой для этого знака. Погружение в себя и понимание своих истинных желаний – вот что необходимо Козерогам в новом году.

Водолей

Для представителей этого знака в 2020 году необходимо учиться работать в команде. Идеальным подарком будет сертификат на интересный квест или абонемент на занятия новым видом спорта: будь то экзотический серфинг или катание на лыжах. Возможно, беговые кроссовки будут знаком для участия в международном марафоне или велотуре. Главное правило Водолеев на 2020 год – не сидеть на одном месте и только в команде с единомышленниками твоя сила.

Рыбы

Представители этого знака рождаются с хорошей интуицией и тягой ко всему таинственному. Поэтому, поход к хироманту или астрологу будет отличным подарком для них. Так же у Рыб необыкновенная тяга к талисманам и камням. Особенно, если вы расскажете, что этот камень вы купили на аукционе старинных вещей, и из него делалась личная печать Китайского императора, к которому без разрешения могли прикасаться только те, кто стремился досрочно завершить свой яркий жизненный путь. 

22 ноября 2019, 04:29

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость в горле
Ответить
Дорогой Дед Мороз! Подари мне на Новый Год нового парня! А бывшего забери себе… в олени.
Гость в горле
Ответить
Новый год был праздником мира и добра, пока кто-то не придумал дарить подарки.
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