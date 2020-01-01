Новый год 2020 все ближе - многие россияне по устоявшейся традиции начинают готовиться к нему за пару месяцев. Торжество в этот раз выпадет в ночь со вторника на среду, но не омрачит праздник даже то, что 31 декабря будет рабочим днем.

Каким будет 2020 год? Где, как и в чем встречать год Крысы? Что ждет Россию, Украину, США? Что станет с курсом рубля? Какие сюрпризы новый год подкинет звездам, политикам и обычным россиянам? Об этом и многом другом в специальном сюжете "Дни.ру".