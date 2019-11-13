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Гороскоп

"Черные дни" 2020 года

Фото: pixabay.com
Алексей Фандеев

Алексей Фандеев блогер

 Астролог, парапсихолог
В 2020 году все планеты нашей Солнечной системы будут иметь ретроградное движение. Это происходит раз в несколько лет для того, чтобы мы могли пересмотреть все сферы своей жизни, убрали ненужное и произвели генеральную уборку, как в своей голове, так и в окружающем нас мире. 
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"Ретроградная фаза – это движение в обратную сторону, против естественного движения. Это конечно происходит не в буквальном смысле, а лишь с точки зрения человека, как наблюдателя с позиции нахождения на Земле, – поясняет астролог, парапсихолог и нумеролог Алексей Фандеев. – Все в мире есть энергия. И 2020 год ознаменует эру очищения и подготовки к главному событию 2020 года – соединению Юпитера и Сатурна, которое произойдет 21 декабря.  Это происходит раз в 20 лет и предстоящий год – время поиска новых путей, нестандартных решений и избавления от старых и ненужных программ как в социуме, так и в жизни каждого человека. Чтобы мы смогли войти в новую эру свободы на новые 20 лет вперед, необходимо разрушить стены, что нам мешают. Поэтому 2020 год – это мост в будущее, где нет места фальши, материальной наживе и рабству перед "золотым тельцом".

Ретроградный Меркурий

17 февраля – 10 марта

18 июня -12 июля

14 октября – 3 ноября

Меркурий – это первый уровень проработки чувства собственной важности (ЧСВ). Многие люди тратят много энергии для того, чтобы создать важность из того, как они живут, с кем, что делают и так далее. В этот период происходит переключение на другие процессы, на которые обычно люди не хотят обращать внимание. Поэтому основная рекомендация в эти периоды – это чувство юмора, как противоположность ЧСВ. Меркурий учит нас смотреть на обстоятельства с обратной стороны. Поэтому умение посмеяться над своими ошибками – лучшее средство. Особенно это касается Рыб и Водолеев в первый период, Рака – во второй, и Весов – в последнюю осеннюю фазу.

Ретроградный Марс

10 сентября – 14 ноября

Марс, это прежде всего воля, поступки и действие. Находясь в ретро-фазе в знаке зодиака Овен, Марс перестает контролировать себя и плюс это окрашивается черной Луной, которая весь 2020 год находится в этом знаке. В данный период не избежать ошибок, особенно на эмоциональной почве. Но не забывайте, что мы учимся на ошибках. Так как Марс по классике астрологии – Бог Войны, то сражаться за свои убеждения – самое подходящее время, особенно, если вы долго терпели. Разрушить ненужные отношения и уйти – лучшее время, чтобы это сделать.

Ретроградная Венера

13 мая – 25 июня

Венера – планета любви и благосостояния. Ретроградная фаза – череда разочарований в любви и достатке. Но именно в этот период хорошо найти что-то новое, как в отношениях с людьми, так и в средствах своего заработка. Находясь в знаке зодиака Близнецы, будет конкретная проработка двуличия. Все люди, которые вели двойную жизнь, обманывали и скрывали что-то – получат по заслугам. Как говорится, все тайное станет явным. Помните, что вы получаете того человека в личную жизнь, которого достойны. Для многих, только потеря того, что имеешь, может открыть глаза на вечную тему любви и денег.

Ретроградный Юпитер

14 мая – 13 сентября

Юпитер – это программа успеха и социальной востребованности. Находясь весь 2020 год в Козероге, знаке власти и времени, мы весь год (и особенно в этот период) будем пересматривать свою социальную значимость. Но также, необходимо обратить внимание на мир в целом, так как будут меняться устарелые законы и государственные системы во всем мире. Возможно, приход к власти новых мировых лидеров заставит многих из нас разочароваться в своей деятельности и искать новые пути своей социальной жизни. Помните, что быть успешным и быть счастливым – часто совсем разные понятия.

Ретроградный Сатурн

11 мая – 29 сентября

Сатурн заканчивает в 2020 году свое трехлетнее движение по знаку зодиака Козерог. Бог кармы и времени, часы нашего человечества требуют изменений. Сатурн – это не только государственный строй, но и родовые программы. Этот год заставит нас пересмотреть программы своих родителей, родины, семьи и страны в целом. Возможно, кто-то захочет эмигрировать, развестись после долгого брака, переехать жить в свой собственный дом или полностью поменять профессию, начав все с чистого листа. Это время подходит для глобального пересмотра себя и общества, в котором мы живем. Не бойтесь начинать заново. Возраст – понятие относительное, поэтому и отношение к нему тоже пора менять.

Ретроградный Уран

15 августа – 14 января (2021 года)

Уран – планета независимости и свободы, она находится в знаке зодиака Телец до 2024 года. Мы проходим через сильнейшую трансформацию материального мира. Телец – знак Земли и всего, что связано с потребностями человека. Мир будущего – это финансовая революция и полная свобода как перемещения, так и потребления земных ресурсов. Находясь в самом начале пути по знаку зодиака Телец, Уран во время ретроградного движения убирает все ненужное и старое, что касается быта человека, его отношению к природе, питанию и даже внешнему виду. Постепенно создаются новые предпосылки человека будущего. В этот период вы можете почувствовать насколько застряли в старом времени или наоборот, увидеть прогресс как в отношении себя, так и своего быта. Начните хотя бы разделять мусор и замените временно автомобиль на велосипед. Все изменения – это прежде всего ваше отношение к миру вокруг.

Ретроградный Нептун

23 июня – 29 ноября

Нептун находится в знаке зодиака Рыб до 2025 года, прокачивает у нас вопросы веры. Возможно именно к 2025 году возникнет новая религия или даже, как пишут многие эзотерики, сейчас рождаются люди со сверхспособностями, просветленные, которые в будущем создадут совершенно новое общество людей. Время покажет. Период ретроградности – прежде всего возможность заглянуть внутрь своей души. Понять, во имя чего я живу? На что надеюсь? Во что верю? В этот период хорошо заняться медитацией, йогой, пройти випассану (практику молчания), записаться на курс психологии, поработать волонтером на благотворительных мероприятиях или просто сделать пожертвование тем, кто больше всего нуждается в этом. Посетите приют бездомных животных или усыновите ребенка из детского дома. Ведь чужих детей не бывает!

Ретроградный Плутон

25 апреля – 4 октября

Находясь 15 лет в знаке зодиака Козерог, до 2023 года Плутон, как планета поколений, создает условия для формирования нового экономического строя и политической системы. Это планета чистки "раковых клеток", как в системе государства, так и отдельно взятого человека. В период ретроградности повышается "ядерная" плутоническая энергия и ненужное "вырезается" само собой. В этот период легко попасть под влияние различных темных враждующих группировок, сект, мошенников. Добро и зло существуют с начала сотворения мира. Это период их борьбы и конфликта, как открытой войны в социуме, так и в душе каждого человека. Чтобы не попасть в этот период в "кармическую мясорубку", займитесь своими отрицательными качествами. Избавьтесь от зависимостей, например, курения. Проработайте свою темную сторону. Чего вы боитесь больше всего? Почему? Шагайте смело в свой страх. Только так его можно победить и вырезать как "раковую клетку". Помните, что самое темное время суток всегда перед рассветом. Ничего не бойтесь!

13 ноября 2019, 11:37

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