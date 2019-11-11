Самый эффективный способ исполнения желания в 2020 году

Близится Новый год – лучшее время для исполнения желаний и проведения волшебных ритуалов. Наступающий год будет високосным, а это значит, что всем нам придется потрудиться, чтобы воплотить мечты в жизнь.



Как создать жизнь своей мечты и достичь поставленных целей, "Дни.ру" рассказала сертифицированный тренер счастья Ирина Фалькао.

"Самый простой способ материализовать задуманное – досконально точно представить свою идеальную жизнь, – говорит Фалькао. – Вам нужно мысленно очутиться в реальности вашей мечты, прожить хотя бы несколько мгновений в этой воображаемой картинке, а затем испытать прилив счастья, будто это уже свершилось на самом деле. Закройте глаза и представьте, что все, о чем вы мечтаете, исполнилось и воплотилось в реальность. У вас есть любимый человек, роскошный дом, великолепная работа, вы красивы, здоровы и получаете удовольствие от каждого прожитого дня. Вам не нужно беспокоиться о деньгах, у вас их столько, сколько нужно. Вы абсолютно спокойны по поводу детей, мужа, родителей. Словом, все хорошо".

Теперь "вживитесь" в образ человека, который живет в этом идеальном мире, почувствуйте физически, каково это – быть счастливым, а затем перенесите это чувство в свою нынешнюю жизнь и сделайте его своим обычным повседневным состоянием. То есть начните чувствовать себя так, будто ваши желания уже осуществились. Через какое-то время ваше внутреннее состояние "притянет" к вам желаемое, чтобы привести в равновесие ваши чувства и вашу реальность. Самое главное – не уходить в негатив и не начинать жаловаться на судьбу, безденежье, одиночество и плохую погоду. Сохраняйте в себе спокойную уверенность "Моя жизнь идеальна, я по-настоящему счастливый человек!" И через какое-то время жизнь действительно начнет улучшаться.

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