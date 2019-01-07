Эмоциональную Кудрявцеву готовят к тяжелым потрясениям

Каждый из нас возлагает большие надежды на наступивший 2019 год. Не выделись в этом плане и телеведущая Лера Кудрявцева. Однако, по словам эксперта, знаменитость ждет весьма непростой путь.

По мнению ясновидящей Кажетты Ахметжановы, год свиньи характерен хорошим открытием денежного канала. "Что в целом относится не только к Лере Кулрявцевой, но и ко всем, рожденным в год Свиньи. Леру Кудрявцеву ждет интересный год и богатый на крупные покупки. Вижу в следующем году покупку недвижимости в Москве. Квартира напоминает пентхаус. И также что-то новое будет приобретено и за границей. Вся эти покупки не сильно ударят по бюджету. Деньги к ней так же быстро придут", – считает она.

Кажетта убеждена, что Кудрявцева с любовью будет делать ремонт и многие элементы выполнит в белом цвете. "Смотрю, что она любит лестницы, как будто винтовые. Вот так наверх и будет идти ее жизнь в Новом году. Лера получит новый интересный контракт и даже в какой-то момент встанет перед выбором ухода на другой канал. Но ситуация сама собой разрешится, и все как-то встанет быстро на свои места", – продолжила она.

Эксперт подчеркивает, что в деньгах Кудрявцева не потеряет. "Что касается отношений с мужем, здесь все ровно и спокойно. Живут они мирно и особых конфликтов в Новом году я не вижу. Наряду с хорошими и позитивными эмоциями у Леры будет и тяжелый период. Она очень будет сильно переживать за родных и, к сожалению, кто-то из родственников может покинуть этот мир в следующем году. Хочу отметить, что следующий год тяжелый для людей с хроническими заболеваниями. Нас могут покинуть много талантливых людей. Поэтому всем необходимо беречь свое здоровье и предупреждать все заболевания. Что же касается здоровья Леры, то единственно о чем ей стоит беспокоиться, так это о здоровом сне. Побольше отдыха ей не повредит. Уверена, что новый год подарит ей много путешествий. Лера сама по себе очень добрый человек. Доброта ее в этом году вернется к ней от других людей. Появятся в ее окружении новые друзья. Мы все живем в таком мире, что дружба нам всем очень важна, пусть это станет девизом Леры в новом году", – резюмировала Кажетта.