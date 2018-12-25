Шикарная 76-летняя мама Кудрявцевой возбудила народ
Фотографии из телецентра "Останкино" возбудили волну комментариев. Поклонники Леры Кудрявцевой не ожидали, что ее мама выглядит столь молодо и эффектно.
Александра Ивановна предстала на снимках в яркой розовой блузке и с модным каре. Ее образ дополнили элегантные украшения из жемчуга.
"Красотки", "Обе такие красивые", "Мама ваша красавица!!! И вы конечно!!", "Лера, какая очаровательная мама!!!", "Прелестницы", "Очень мама у Леры красивая и молодая!", "Генетика", – высказали комплименты Кудрявцевым фолловеры. Многие также отметили, что теперь ясно, в кого Лера Кудрявцева такая красивая и эффектная.
Ранее Лера Кудрявцева обратилась к общественности. Популярная телеведущая призвала людей быть добрее, а перед тем, как сказать что-то неприятное, остановиться на секунду и вздохнуть.
Многие подписчики поддержали теледиву. Поклонники убеждены, что люди, которые счастливы, никогда не будут копаться в грязном белье других. По их логике, такими вещами занимаются только неудачники и завистники.
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