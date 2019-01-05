Не сможет уйти: раскрыта пагубная зависимость попавшей в капкан Бородиной

В минувшем году телеведущая Ксения Бородина столкнулась с массой жизненных трудностей. Что ждет ее теперь – "Дни.ру" обратились с этим вопросом к специалисту.

По словам потомственная ведуньи Саоны, 2019 год – это год Надежды. "Ксения сама по себе очень хочет сына и она его дождется. Пополнение в семье Ксении обязательно случится. Я не вижу какой-то сумасшедшей любви между ней и ее мужем. Я бы сказала бы это спокойные отношения и она живет потому что она порядочная и ответственная женщина и воспитана правильно и понимает , что раз она замужем, то семья это семья. Самое главное для нее это взаимопонимание в семье и тишина", – убеждена она.

Бородина когда-то уже перенесла развод и сейчас всячески старается жить по правилам, считает таролог. "Даже если не будет любви, она будет сохранять свои отношения. Год для Ксении в плане семейных отношений не однозначный. Как бы она не старалась держат гармонию в семье, но скандалы вылезут наружу. В их семье и так не все гладко. Мы услышим и увидим, что будет происходить. Они будут вести тихую войну между собой. Эту семью будут обсуждать, но все же это не помешает ей родить третьего ребенка от этого мужчины. Да она старается жить и потакать мужу, но все же ее характер рано или поздно вылезет наружу и держать себя она уже не сможет", – продолжила она.

Саона подчеркнула, что из котенка Бородина быстро превратится в тигренка. "По картам она Властелинша. Все это не помешает ей продолжать строить свою карьеру телеведущей. Она в целом не представляет своей жизни без телевидения. И это второй девиз 2019 года. Мы постоянно будем видеть ее на экранах и бросать начатое она вовсе не собирается. Проект "Дом-2" ей изрядно поднадоел, но и уйти с него она не может. Всех поклонников ждет сюрприз так как в Новом 2019 году она сделает свое шоу о котором громко заявит на экранах. Что касается финансов, то год для нее благоприятный. Могу сказать, что не только рожденным в этом году год покажется успешным. Год Свиньи несет деньги, и многие смогут поправить свое финансовое положение в сторону улучшения. Проблем в этой сфере у нее не будет. Что касается детей , то все будет идти , как по маслу. Дети творческие, прекрасно развиваются и никаких проблем своим родителям доставлять не будут. В целом год у Ксении пройдет под знаком плюс", – резюмировала эксперт.

