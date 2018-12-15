Бородина рассказала об алкоголизме мужа

Телеведущая собрала в одном посте на своей странице в Instagram комментарии, которые ей пишут фолловеры. Ксения Боронина посмеялась над подписчиками, которые ее критикуют.

Ранее знаменитость опубликовала фото со съемок шоу "Бородина против Бузовой". Как писали "Дни.ру", на нем девушка позирует в коротких черных кожаных шортах, леопардовых колготках и свитере с открытым плечом.

"Это что леопард? Опять она рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться. А обязательно так ногу все время отставлять? Может, у вас проблемы с ногами?.." (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – подписала снимок Ксения, процитировав самые популярные комментарии, которые пишут ей на странице. Откликнулся на пост и муж Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров.

Мужчина в шутку задал ей вопрос: "Мужа давно не видно, развелись?". Телеведущая ответила супругу с иронией. "Да нет, просто муж пьет каждый день, вот и не вижу его", – цитирует Бородину StarHit.

Напомним, месяц назад Ксения и Курбан отметили годовщину со дня знакомства. А в ближайшее время семья телеведущей готовится к другому празднику – Новому году. Ксения планировала немного похудеть к торжеству, скинув пару-тройку килограммов. Но поклонники считают, что знаменитость и без того прекрасно выглядит.