Бородина рассказала об алкоголизме мужа
Ранее знаменитость опубликовала фото со съемок шоу "Бородина против Бузовой". Как писали "Дни.ру", на нем девушка позирует в коротких черных кожаных шортах, леопардовых колготках и свитере с открытым плечом.
"Это что леопард? Опять она рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться. А обязательно так ногу все время отставлять? Может, у вас проблемы с ногами?.." (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – подписала снимок Ксения, процитировав самые популярные комментарии, которые пишут ей на странице. Откликнулся на пост и муж Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров.
Мужчина в шутку задал ей вопрос: "Мужа давно не видно, развелись?". Телеведущая ответила супругу с иронией. "Да нет, просто муж пьет каждый день, вот и не вижу его", – цитирует Бородину StarHit.
Напомним, месяц назад Ксения и Курбан отметили годовщину со дня знакомства. А в ближайшее время семья телеведущей готовится к другому празднику – Новому году. Ксения планировала немного похудеть к торжеству, скинув пару-тройку килограммов. Но поклонники считают, что знаменитость и без того прекрасно выглядит.
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