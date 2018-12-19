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"Сделала себе насисечник!": Бородина сцепилась с Бузовой

Ксения Бородина и Ольга Бузова. Фото: Дни.ру
На скандально известном телепроекте "Дом-2" прошли съемки Нового года. Для праздничной работы ведущие реалити-шоу Ксения Бородина и Ольга Бузова нарядились в эффектные одежды, но оказалось, что их костюмы практически идентичны.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова в приложении Stories опубликовала ход съемок новогоднего выпуска телепроекта "Дом-2". Для работы поющая ведущая облачилась в эффектный брючный комбинезон с разными частями: нижняя – из черного материала, верхняя – блестящая серебром. Образ дополнили стильная укладка волнами и красная помада.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга рассказала, что на съемке должна исполнить две песни. В ожидании своих выходов Бузова занималась тем, что снимала себя в разных ракурсах и накладывала различные фильтры. Работа шла до глубокой ночи. Впрочем, не только Бузовой пришлось задерживаться на площадке. Ольга опубликовала видео, на котором сняла себя вместе со второй ведущей Ксенией Бородиной.

Оказалось, что ее наряд почти идентичен Ольгиному костюму. Бузова мастерски обыграла этот момент. "Посмотрите, какая Ксюша молодец: подобрала платье под мой верх", – виртуозно пришпилила Бородину Бузова. Та не осталась в долгу. "Нет, это ты просто оторвала у меня кусок и сделала себе насисечник!" – сцепилась в словесной борьбе с Ольгой Ксения. После короткой перепалки ведущие рассмеялись.

К слову, в Сети давно муссируются слухи о вражде Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Говорят, у двух ведущих нет ничего общего, кроме "Дома-2". У Ольги и Ксении разный круг знакомств и разные интересы. Если у Бородиной муж, двое детей и загородный дом, то Бузова, говорят, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, оставившим ее без ничего, снимает квартиру и все время тратит на работу. Впрочем, Ольга утверждает, что она абсолютно счастлива и вольна делать то, что хочет.

Автор: Наталья Аряева19 декабря 2018, 11:26
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