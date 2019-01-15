"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма

Угодить Королеве в целом не может ни одна невестка, считает Кажетта. "Тут надо принять все как должное. Королева всегда права и в целом все давно приняли эту ее позицию. Уильям и Кейт – это очень сложившаяся семья, у них все по любви. Хотя в царских семьях такое редко позволительно. Ну эта пара сто процентов на фундаменте любви. Страсть, может, и угасла, но пара стабильна, интересна друг другу. Они живут счастливо и гармонично. Они как мужчина и женщина полностью удовлетворяют друг другу. Они интересны и как родители своих детей. Они всячески демонстрируют Королеве этот факт, потому что когда то Королева много высказывала в сторону их союза. Здесь есть момент, что они живут не только для своей семьи, но и на показ. Перед аристократией им нужно выглядеть идеально", – заявила ясновидящая.

Кажетта добавила, что, несмотря на принципы cемьи и мнение Королевы, они пошли против течения. "Ему были предоставлены другие невесты. Ну он сделал свой выбор. Такой демонстрационный момент перед всеми перешел и на них самих, внутри их пары. На следующий год у Кейт с Королевой будут спокойные и ровные отношения. Ей многое пришлось вытерпеть. Ну все позади, растут уже трое детей. Все уже в прошлом.То, что Кейт выглядит уставшей, не мудрено. Она живет под пристальным взглядом всех. Это сложно выдерживать. Ну ее психика выдерживает. По поводу здоровья, все с переменным успехом. Волноваться не стоит. Будет впереди четвертый ребенок, а возможно и пятый. Ну а про финансы говорить в целом не имеет смысла. Эти люди обеспечены на долгие годы вперед вне зависимости от года", – резюмировала она.